Visiter Paris : quelles activités faire dans la capitale après le confinement ?

Paris regorge d’activités à faire en couple ou en famille. Bus panoramique, musées, monuments… découvrez tout ce qu’il faudra faire après le confinement.

Parisiens comme touristes, tous sont unanimes : Paris est l’une des plus belles villes du monde. Visiter la capitale demande de faire des choix entre plusieurs activités, toutes plus exaltantes les unes que les autres. Découvrez notre sélection des choses à faire une fois que le confinement sera levé, une fois les mesures de restriction de déplacement levées, pour ne rien manquer de tout ce que Paris a à offrir.

Quelles activités originales faire à Paris après le confinement ?

Admirez la Ville Lumière à bord d’un bus touristique à Paris, se faire peur en visitant les Catacombes de Paris, se cultiver à déambulant parmi les plus belles œuvres présentent au Louvre ou encore s’imprégner de l’ambiance parisienne à la terrasse d’un bistrot, les activités à faire à Paris sont nombreuses et conviennent à tous les âges. Quel que soit vos centres d’intérêt, il y a forcément une activité à faire dans la capitale quand la France sera déconfinée.

Faire le tour de la capitale en bus touristique

Non, les bus panoramiques qui sillonnent la capitale ne sont pas uniquement réservés aux touristes. Monter à bord d’un bus à double étage permet de découvrir Paris sous un angle inédit. Ludique et interactive, la visite de Paris en bus panoramique offre la possibilité de partir à la découverte de la capitale, de jour comme de nuit. La Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le musée du Louvre, la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Opéra Garnier… observez les joyaux de la capitale sous un angle différent et photographiez ses monuments chargés d’Histoire confortablement installé sur le toit d’un bus.

Visiter les plus beaux monuments de Paris

Il est impossible de parler des activités à faire à Paris sans évoquer les monuments de la capitale. Véritables attraits touristiques, les différents monuments de la Ville Lumière sont connus à travers le monde. La tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, Notre-Dame et le Sacré-Cœur sont ses emblèmes les plus célèbres et attirent à eux seuls des millions de visiteurs chaque année. Témoins de l’Histoire, les monuments parisiens se visitent quelle que soit la saison. La nuit, ils se parent de leurs habits de lumières pour le plus grand plaisir des amateurs de photographie.

Réserver une table dans un restaurant parisien

La gastronomie fait partie des attraits de la capitale. Authentiques et gourmands, les bistrots parisiens sont de véritables institutions. Parisiens comme touristes, tous prennent plaisir de déguster de savoureux mets au cœur d’une ambiance conviviale et chaleureuse. Faites une pause pour déjeuner dans l’un des nombreux restaurants présents dans la capitale et profitez-en pour vous aventurer au hasard dans les rues pleines de charme de Paris.

Quelles activités gratuites faire à Paris ?

Découvrir Paris ne nécessite pas d’avoir le porte-monnaie bien rempli ! Beaucoup d’activités peuvent être organisées gratuitement.

Se promener sur les quais de Seine

Quoi de plus romantique qu’une ballade main dans la main au bord de la Seine. Sur le chemin, la Tour Eiffel, le Pont Alexandre III, le musée d’Orsay, le Louvre, le Pont des Arts, le Pont Neuf et Notre Dame de Paris viendront tour à tour à votre rencontre. Profitez-en pour acheter un livre chez un des nombreux bouquinistes et vendeurs de livres anciens postés sur les quais qui bordent la Seine. Une belle manière de soutenir l’économie locale tout en s’offrant un objet culturel. Si la météo est agréable, montez à bord d’un bateau-mouche et découvrez les plus beaux atouts de Paris au fil de l’eau.

Admirer Paris depuis la butte Montmartre

Montmartre est sans aucun doute l’un des quartiers les plus charmants de Paris. Parmi ses nombreux attraits, on retrouve notamment la basilique de Sacré-Cœur. Construite à la fin du 19e siècle, la basilique du Sacré-Cœur surplombe la capitale et offre une des plus belles vues panoramiques de Paris, à 130 mètres d’altitude. Pour les moins sportifs d’entre nous, il est possible de grimper au sommet de la butte par le biais du funiculaire, en correspondance gratuite à la sortie du métro Anvers.

Faire le plein de culture dans un musée

Le Louvre, le Centre Pompidou, le musée du quai Branly, le musée d’Orsay… les musées font partie des principaux attraits de la Ville Lumière. Paris offre une large sélection de musée pouvant être visités de manière gratuite, en tout temps ou ponctuellement. Tandis que certains musées proposent la gratuité un jour de la semaine ou du mois, comme par exemple le 1er dimanche de chaque mois, d’autres donnent accès gratuitement à leur collection permanente tout au long de l’année. Le musée du Louvre, propose quant à lui des nocturnes gratuites, tous les premiers samedis soirs de chaque mois. Ne manquez pas ses quelques 38 000 œuvres réparties sur 210 000 m² d’expositions.