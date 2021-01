Elie Semoun censuré sur Instagram : L’humoriste s’exprime sur la polémique

L’humoriste a été censuré par le réseau social pour « discours haineux ». Une raison qui semble ne pas convenir au comédien qui dénonce « une tyrannie de la bêtise ». Il a confié son désarroi à Cyril Hanouna.

Elie Semoun a récemment publié une vidéo sur Instagram, pour souhaiter la nouvelle année à ses fans.



« Je voulais m’excuser auprès de la communauté portugaise, je voulais m’excuser aussi auprès de la communauté noire, musulmane et juive. J’ai dérapé, je n’ai pas fait attention à ce que j’ai écrit, je n’ai pas voulu manquer de respect, rien du tout, mais vraiment, je suis désolé. Là mon humour… C’est parti trop loin ! Voilà, comme ça si je dérape en 2021, ben au moins je suis blindé, je suis sécurisé, il n’y a pas de problèmes, je me suis déjà excusé à l’avance. Voilà. Allez, salut les PD… Oh pardon, je m’excuse auprès de la communauté homosexuelle. » avait-il déclaré dans sa vidéo.

Un discours qui n’était visiblement pas du goût des modérateurs du réseau social qui n’ont pas tardé à supprimer sa publication, à deux reprises. Désabusé, l’humoriste est revenu ce mercredi soir sur cette polémique dans l’émission de TPMP.

"Les gens ont pris ça au premier degré"



Censuré par Instagram, @SemounElie réagit en exclusivité dans #TPMP ! pic.twitter.com/BGcJ2DJaIW — TPMP (@TPMP) January 13, 2021

« Il faut savoir qui tu censures ! Les gens qui sont réellement racistes et réellement malveillants ok, on peut le faire, mais des gars comme moi, c’est pas possible ! C’est tellement bête, c’est la tyrannie de la bêtise ! (…) Maintenant, les gens prennent tout au premier degré. Ils ne savent plus ce que c’est l’humour ! Je veux dire, moi quand j’ai commencé avec Dieudo, on avait une affiche où moi, j’étais déguisé en SS et Dieudo en Ku Klux Klan. T’imagines si maintenant on faisait un truc pareil ? Vous voyez mes spectacles, on peut me faire 1000 procès, mais je n’en ai jamais eu parce qu’on sait que je suis bienveillant et que je ne suis pas raciste ! » a déclaré l’humoriste.

L’humoriste a également publié la vidéo « polémique » sur Twitter.

Pour cette année 2021 je présente mes excuses par avance pour mes futurs dérapages , comme ça c’est fait . Désolé pic.twitter.com/BwHGQLXREt — elie semoun (@SemounElie) January 2, 2021

Par Joyce Adiahenot