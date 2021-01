Neige à Paris. Météo France place 13 départements en vigilance orange ce vendredi

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Météo France a placé ce vendredi 15 janvier, 13 départements en vigilance orange où des chutes de neige sont attendues pour ce samedi matin.

Ce vendredi, Météo France a placé 13 départements du nord de la France en vigilance orange. La neige qui s’accompagnera par la suite du verglas, est attendue ce samedi 16 janvier qui devrait arriver par la Normandie le matin, fait savoir Météo France.

En fin de matinée, les quantités attendues de neiges seront comprises entre 1 et 3 cm et plus localement à 5 cm en Ile-de-France, voir ponctuellement entre 5 et 10 cm sur les zones les plus à l’est de au nord.

Les départements concernés par cet épisode neigeux : Aisne (02), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Essonne (91) et Val-d’Oise (95).

Au cours de l’après-midi, ces précipitations neigeuses se feront sous forme de plus et neige mêlées, avec quelques précipitations verglaçantes. La vigilance orange pourrait s’étendre probablement vers les régions plus à l’est, de la Bourgogne aux Ardennes au cours des prochaines heures.

Météo France met en garde à les automobilistes sur les conditions de circulation qui pourraient devenir très compliquée en fin de matinée.

