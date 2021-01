Covid-19. Le cap des 70.000 morts a été franchi en France

Posted by La Rédaction on

C’est un triste pallier que vient d’atteindre la France ce samedi 16 janvier, franchissant ainsi la barre des 70.000 morts.

Selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France, 70142 personnes sont décédées du Covid-19 en France depuis le début de l’épidémie en mars 2020.

La France devient ainsi le troisième pays européen à franchir le cap des 70.000 morts, après l’Angleterre (avant sa sortie de l’UE) et l’Italie. Au 16 janvier, on compte 24406 nouveaux cas et 196 morts supplémentaires sur l’ensemble du territoire.

1921 clusters sont en cours d’investigation don 725 en EHPAD depuis le 5 janvier 2021.

Un couvre feu à 18 heures étendu à l’ensemble du territoire

Suite aux récentes annonces du gouvernement, le couvre feu qui avait été avancé à 18 heures dans certains départements français, a été étendu à l’ensemble du territoire dès ce samedi soir, pour une période d’au moins 15 jours.

Il n’est donc plus possible de se déplacer entre 18 heures et 6 heures du matin sauf pour motif exceptionnel. Toute personne doit être en mesure de justifier ses déplacements via l’attestation de déplacement couvre-feu disponible sur le site du gouvernement.

Une amende de 135 euros pouvant être majorée en cas de récidive

Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)

En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention)

Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros passible de 6 mois d’emprisonnement.

