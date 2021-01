Décès de l’acteur Jean-Pierre Bacri à l’âge de 69 ans

Posted by La Rédaction on. Updated:

Le scénariste, réalisateur et acteur, Jean-Pierre Bacri s’est éteint ce lundi 18 janvier à l’âge de 69 ans.

Il était connu pour ses nombreux rôles au cinéma français. Jean-Pierre Bacri est mort ce lundi des suites d’un cancer, a fait savoir son agente Anne Alvares-Correa à l’AFP.

« Il est mort en début d’après-midi à Paris. » a fait savoir cette dernière. Jean-Pierre Bacri était un acteur emblématique du cinéma français. Il avait notamment écrit plusieurs pièces de théâtres et films avec Agnès Jaoui, qui fût également sa compagne.

Parmi le films les plus connus de Jean-Pierre Bacri, Smoking / No Smoking, Un air de famille, On connaît la chanson ou encore Le Goût des autres. Des fils pour lesquels Jean-Pierre Bacri aura été récompensé cinq fois aux Césars. On se rappel également tous de son interprétation dans le premier long-métrage d’Alain Chabat (1997), à savoir Didier, dans lequel Jean-Pierre y joue le rôle d’un agent de football contraint de garder le chien d’une amie qui se transforme en humain au cours de la nuit.

Jean-Pierre Bacri était un aussi connu pour sa silhouette d’éternel râleur dans plus d’une cinquantaine de films durant ses quarante ans de carrière. Son dernier film, Place publique, a été réalisé en 2018 aux côtés de son ancienne partenaire, Agnès Jaoui.

