Le fils de Benjamin Castaldi intègre une télé-réalité

Posted by La Rédaction on. Updated:

Simon Castaldi, fils du présentateur de la première télé-réalité française (Loft Story), a fait son entrée dans Les Princes de l’amour, cette semaine. Une participation inattendue qui a provoqué des réactions mitigées chez ses parents.

Le jeune homme de 20 ans s’est lancé à la recherche de l’amour dans l’émission de télé-réalité phare de W9. Étudiant en sport, Simon Castaldi a fait le choix, pendant le premier confinement, de mettre entre parenthèses ses études pour participer à l’aventure. Une initiative qui a été discutée pendant plusieurs semaines avec ses parents, Benjamin Castaldi et Valérie Sapienza. Il a confié leur réaction à Télé Loisirs :

« Il (Benjamin Castaldi) m’a dit ‘Tu peux faire un truc dans ce métier, t’es beau gosse, tu as de la gueule, tu es drôle. Je suis sûr que de mes trois fils, tu es celui qui peut le mieux percer (rires)’ (…) Il m’a aussi dit “Écoute il faut prendre des risques dans la vie. Quand j’ai fait le Loft il y a vingt ans, personne n’en voulait…” Il m’a conseillé de faire ce dont j’avais envie, que dans tous les cas il me soutiendrait. Quand j’ai eu son aval, j’ai foncé”. (…) Elle (Valérie Sapienza) a été un peu plus compliquée à convaincre. Elle n’est pas du tout dans le milieu donc elle avait un peu peur pour moi. Mais on en a beaucoup parlé et elle a finalement accepté ».

Dans l’émission, le nouveau candidat a déjà révélé avoir vécu une longue relation durant laquelle il s’était fiancé. Célibataire depuis deux ans, il a déclaré avoir bien tourné la page et être prêt à écrire une nouvelle histoire d’amour. On peut découvrir sa première expérience dans l’univers de la télé, du lundi au vendredi, à 19h50 sur W9.

Par Joyce Adiahenot