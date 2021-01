Coronavirus. Emmanuel Macron pourrait prendre la parole ce dimanche soir pour annoncer de nouvelles mesures, dont un éventuel reconfinement

Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’exécutif doit se réunir ce samedi pour décider des nouvelles mesures qui pourraient être prochainement annoncées en France afin de lutter contre l’épidémie de Covid.

Emmanuel Macron devrait s’exprimer ce dimanche soir à la télévision pour faire de nouvelles annonces.

La piste d’un troisième reconfinement « hybride » serait privilégiée par le gouvernement qui souhaiterait que celui-ci soit plus ouvert pour les jeunes, selon les informations de BFMTV. « C’est la plus grosse exposition pour lui », a estimé un conseiller ministériel de L’Élysée. Le début de semaine prochaine semble improbable car, en retardant les annonces, on retarde aussi la mise en place des mesures. Et les projections liées aux variants « ne permettent pas ce luxe » a fait savoir ce même conseiller comme le précise Midilibre.

Pour le moment, rien n’est toutefois décidé sur les mesures concrètes qui pourraient être mises en place d’ici les prochains jours. Il faut dire que la piste d’un troisième confinement semble inévitable après les derniers chiffres publiés par Santé Publique France avec 23.770 nouveaux cas et 348 décès du Covid-19 au 28 février.

» LIRE AUSSI – Covid-19. Olivier Véran : il faut éviter « l’épidémie dans l’épidémie »

De son côté, Olivier Véran qui a tenu une conférence de presse ce jeudi, a fait savoir que : « Nous ne sommes pas à proprement parlé dans une vague épidémique », explique le Ministre de la santé qui a ajouté, « mais le virus circule à un niveau élevé et circule un peu plus vite chaque semaine ».

🔴 ALERTE INFO – Covid-19: la piste d’un reconfinement “hybride” privilégiée par l’exécutif https://t.co/PHzKFCZzel pic.twitter.com/Iz6dqcYwif — BFMTV (@BFMTV) January 28, 2021

Par Jérémy Renard