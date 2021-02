Le Youtubeur et candidat de « Ninja Warrior », Acrobate94 placé en détention provisoire

Posted by La Rédaction on. Updated:

Le jeune homme de 28 ans, très suivi sur le réseau social Snapchat pour ses cascades en deux-roues, a été placé en détention provisoire ce vendredi soir, rapporte Le Parisien.

Originaire de Chevilly-Larue (Val-de-Marne), Acrobate94 qui a récemment participé à la dernière saison de Ninja Warrior sur TF1, fait actuellement face à la justice.

Selon le quotidien, le jeune Youtubeur qui cartonne sur les réseaux sociaux, est soupçonné de viol et violences sur sa compagne. Le parquet de Créteil a indiqué à nos confrères, que l’influenceur avait été mis en examen pour « viol sur conjoint, violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours et menaces de mort sur conjoint et pour acte d’intimidation sur une victime pour la contraindre à ne pas déposer plainte ou à se rétracter. »

Acrobate94 a été interpellé ce mercredi avant d’être placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de l’Haÿ-les-Roses (94). Sa garde à vue puis son placement en détention fait suite à une plainte déposée par sa compagne, également âgée de 28 ans. Ce dernier qui est également soupçonné d’avoir commis des violence sur sa conjointe depuis juin 2019.

Le Spiderman de la République

Acrobate94 avait été applaudi par la foule au cours d’une manifestation contre les « violences policières », après avoir escaladé un immeuble de sept étages pour y décrocher une gigantesque banderole de Génération identitaire. Le jeune homme qui avait été ainsi surnommé le « Spiderman de la République ».

Acrobate94 qui est très actif sur les réseaux sociaux, a fait le buzz sur internet en se mettant en scène dans des vidéos de cascade qu’il réalise sans filet. Une passion qu’il pratique depuis des années comme il l’avait expliqué à plusieurs reprises.



Par La Rédaction