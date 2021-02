Neige et Verglas. Météo France place 4 département en vigilance rouge

Posted by La Rédaction on. Updated:

Météo France a placé ce jeudi soir 4 départements en vigilance rouge pour risque important de neige et de Verglas.

Ce jeudi soir, Météo France vient de passer 4 départements en vigilance rouge. La Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne ainsi que l’Indre s’attendent à un épisode intense de neige et de verglas. Météo France qui recommande une vigilance absolue concernant ces quatre départements dont les chutes de neige sont attendues cette nuit à partir de 4 heures du matin et ce jusqu’à 16 heures de l’après-midi. S’ajoute à cela des températures particulièrement qui seront la conséquences de verglas.

Un nouvel épisode de grand froid est prévu dès ce soir et cette nuit sur une partie du pays. Cet épisode qui partira du nord Ouest de la France, sera accompagné de la neige, se décalant ainsi vers l’Auvergne et le sud-Bourgogne en matinée.

De la neige qui s’étendra sur le Centre-Est à toute altitude toute la journée de vendredi et de la nuit suivant. Entre 1 et 3 cm de neige sont attendus dans le nord-Ouest jusqu’au centre du pays. 7 à 15 cm sont attendus jusqu’en pleine, précise météo France qui a placé 38 départements en vigilance orange.

#PluiesVerglaçantes sur l’ouest ce soir et cette nuit, se décalant vers Auvergne et sud-Bourgogne en matinée. #Neige sur Centre-Est à toute altitude toute la journée de vendredi et nuit suivante. 7 à 15 cm attendus jusqu’en plaine. A 16h, détail des départements en vigilance. pic.twitter.com/h1sOsYrrKj — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 11, 2021

Ce nouvel épisode neigeux qui est actuellement en cours en Bretagne sera accompagné de pluie verglaçantes au cours des prochaines heures qui devraient s’intensifier dans la soirée, côté Poitou, rendant ainsi les chaussées glissantes et dangereuses comme le souligne le dernier bulletin de Météo France.

La neige qui poursuivra sa route côté Rhône-Alpes, attendue dans la matinée de vendredi. De la neige qui tombera en petite quantité mais celle-ci devrait s’intensifier au cours de la journée de vendredi. 5 à 10 cm de neige sont attendus sur le nord de l’Auvergne et la Loire, ainsi que sur le nord de la Drôme et de l’Ardèche, l’Isère au sud de Voiron. Sur les autres départements de Rhône-Alpes, on attend 10 à 15 cm voire plus localement.

Un épisode de grand froid attendu sur plusieurs régions de France

Des températures particulièrement glaciales sont attendues pour les jour à venir dans plusieurs régions de France, notamment dans le nord-est du pays avec des températures pouvant atteindre les -15 à -20 degrés. Il faudra compter entre -6 et -9 degrés pour les secteurs de Dijon, Gray, Verdun ou encore Metz.

Par La Rédaction