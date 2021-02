Première greffe d’utérus en France. Les caméras de M6 ont suivi la plus extraordinaire des histoires médicales

Posted by Jérémy R. on. Updated:

M6 diffusera ce dimanche 21 février un documentaire inédit sur la première greffe d’utérus jamais réalisée en France, pour Zone Interdite.

Pendant près de trois ans, les caméras de M6 ont suivi la plus extraordinaire des histoires médicales à savoir : la première greffe d’utérus jamais réalisée en France.

Une intervention chirurgicale particulièrement compliquée qui a été réalisée par le professeur Jean-Marc Ayoubi et son équipe qui suivent ce projet depuis octobre 2018. Dans ce documentaire réalisé par Ibar Aibar et produit par Nova Production, nous suivrons le destins de deux jeunes femmes, à savoir une jeune fille de 34 ans, née sans utérus et sa maman qui s’est portée volontaire pour lui donner le sien.

Une greffe de 18 heures

M6 a donc pu suivre le parcours du combattant de ces deux femmes jusqu’à l’opération, hors du commun. « Nous étions dans les coulisses de cette greffe bouleversante réalisée le 31 mars 2019 dans le plus grand secret à l’hôpital Foch, à Suresnes(92) : 18 heures d’opération pour extraire l’utérus et le greffer. » fait savoir la chaîne dans un communiqué.

« Nous avons filmé, l’attente, l’implantation de l’embryon et le miracle qui survient: la grossesse.Pouvoir donner la vie à un enfant alors que l’on est née sans utérus, retrouver des mains après une amputation ou remarcher alors qu’un accident vous a rendu tétraplégique. » Des prouesses qui ne peuvent être réalisées aujourd’hui par quelques équipes médicales dont des médecins français ultraspécialisés.

Dans ce nouveau numéro de Zone Interdit, nous suivrons également l’histoire de Thibault, 28 ans, tétraplégique depuis 2015, qui a pu se déplacer et contrôler ses bras, par la pensée grâce à la prouesse technologique mise au point par le centre de recherches Clinatec, d’un exosquelette, relié par des implants électroniques placés à la surface du cortex de Thibault. Le jeune patient, paralysé il y a 6 ans après une chute, n’a pas hésité à se faire ouvrir le crâne pour recevoir les capteurs. 64 électrodes analysent l’activité cérébrale créée par la volonté du patient de se déplacer, de bouger et le transmettent à un ordinateur, lui-même placé dans un exosquelette.

Grâce à cela, Thibault, a pu se lever. Il continue depuis à s’entrainer, pour progresser encore. A l’hôpital Georges Pompidou, à Paris (15eme) nous avons suivi une autre histoire exceptionnelle.

Les spectateurs pourront aussi découvrir l’histoire de Priscilla, 45 ans, amputée des deux mains et des jambes à la suite d’une erreur médicale. Suivie pendant près de huit ans par le professeur Laurent Lantieri, chirurgien français connu pour avoir réalisé 8 greffes de visage, la femme a subi une greffe des mains aux États-Unis.

