États-Unis. Au moins dix personnes dont un policier, ont été tuées au cours d’une fusillade dans un supermarché du Colorado

Le bilan de la fusillade survenue dans la ville américaine de Boulder (Colorado) est lourd. Au moins dix personnes, dont un policier, ont trouvé la mort ce lundi 21 mars.

Les faits se sont produits aux environs de 14h30 (heure américaine). Selon les médias américains, un homme armé d’un fusil d’assaut de type AR-15, a fait irruption dans le supermarché King Sooper situé à seulement quelques kilomètres d’un campus Universitaire du Colorado.

L’assaillant a ouvert le feu sur les clients et les employés du magasin qui ont tenté comme ils pouvaient de prendre la fuite. Selon le New York Times, plusieurs d’entre eux sont parvenus à s’échapper par la zone de stockage situé à l’arrière du magasin.

Les forces de l’ordre ont été rapidement prévenus de la fusillade en cours et un important dispositif policier a été déployé sur place. Selon un témoin, une douzaine de coups de feu auraient été tirés au cours de la fusillade. L’auteur des tirs a quant à lui été appréhendé par la police, comme en témoigne une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. L’identité de ce dernier n’est pour le moment pas connue.

Le bilan est lourd puisqu’il fait état de 10 morts, dont un policier et de plusieurs blessés, comme l’a fait savoir le chef de la police de Boulder, Maris Harold, quelques heures après les faits.

« C’étaient des gens qui vivaient leur journée, faisaient leurs courses, et leur vie a été brusquement et tragiquement arrêtées. », a déclaré ce lundi Michael Dougherty, le procureur du comté de Boulder, lors d’une conférence de presse. Ce dernier qui a confirmé l’arrestation de l’auteur des tirs et sa mise en détention.

Pour le moment, on ignore les motivations de l’homme. L’enquête se poursuit.

Le tueur de #Boulder a été arrêté par la police. pic.twitter.com/77xW9TedTQ — jean-eric branaa (@BranaaJean) March 23, 2021

