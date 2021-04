Pénurie de PS5 / Xbox : Cela pourrait continuer jusqu’au deuxième trimestre de l’année 2022

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

Depuis la sortie des nouvelles consoles Xbox et Playstation 5, les joueurs peinent à se procurer les consoles dernière génération de Sony et Microsoft à la suite d’une pénurie mondiale. Le retour à la normal serait envisagé pour 2022…

La PS5 et la Xbox Series X sorties en novembre dernier connaissent toujours une pénurie de leurs stocks dont les quelques consoles mises en ligne sur le marché, se vendent comme des petits pains en l’espace de quelques minutes. Mais la demande est tellement forte que les constructeurs peinent à remettre des consoles sur le marché. Explication :

Pourquoi les constructeurs n’arrivent-ils pas à suivre la cadence pour fabriquer de nouvelles consoles avec une demande aussi forte ?

La réponse est très simple : Depuis le début de la crise sanitaire, le télétravail est très sollicité pour les domaines d’activités pouvant y contribuer. Face à cette forte demande, plusieurs composants informatiques essentiels dans la fabrication d’un pc deviennent de plus en plus rares à trouver sur le marché, provoquant ainsi une pénurie mondiale. Des composants essentiels qui servent à fabriquer les consoles nouvelles générations, à savoir la Playstation 5 et la Xbox Series X.

Un retour à la normal à la mi-2022…

Selon le fabricant de composants taïwanais, Foxconn qui produit des pièces pour les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft, la situation actuelle concernant les stocks pourrait perdurer jusqu’au deuxième trimestre de l’année 2022, comme il l’explique au site Screenrant. Le secteur du jeu vidéo ne sont pas les seuls clients impactés par cette pénurie mondiale puisque les secteurs de l’automobile, de la téléphonie sont également impactés par ce manque important de composants. Yong Liu, président de Foxconn précise également que les expéditions de commandes pourraient diminuer de 10%, car les consoles ne sont pas les produits prioritaires dans les commandes du fabricant.

