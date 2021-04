Posted by La Rédaction on. Updated:

On en sait désormais plus sur l’adolescente de 14 ans dont le corps sans vie a été retrouvé le 10 janvier dernier à Almelo, situé dans le Nord-Est des Pays-Bas.

Lotte, âgée de 14 ans, était portée disparue depuis plusieurs jours. Son corps avait finalement été retrouvé dans un fossé. Une autopsie pratiquée sur le corps de la victime a conclu à une mort par noyade causée par un tiers.

Dans le cadre de cette affaire, deux frères, mineurs, ont été entendus après avoir été appréhendés. Ces deux dernier qui auraient entretenu une relation avec la victime. Après plusieurs jours d’audition, l’un des deux adolescents a finalement avoué ce jeudi avoir tué Lotte car cette dernière aurait envoyé des photos d’un des deux jeunes totalement nu, à son frère.

« Une importante dispute a éclaté et celle-ci a mal tourné », a précisé un membre de la famille des suspects au Telegraaf. La jeune fille aurait été frappée violemment et serait tombée à l’eau avant que le plus jeune des deux frères se charge ensuite de cacher son corps.

Par La Rédaction