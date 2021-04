Posted by La Rédaction on. Updated:

Dans la nuit de samedi à dimanche 25 avril, un terrible accident de la route s’est produit à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Un chauffard en fuite a provoqué le décès de deux membres d’une famille après avoir percuté leur véhicule.

L’accident mortel s’est produit sur un carrefour à hauteur du rond point des Droits de l’homme, à Aulnay-sous-Bois (93). Une famille qui circulait a été percutée par un chauffard qui a grillé un feu rouge à l’issue d’une course poursuite avec la police, ce dernier ayant refusé d’obtempérer.

Ce dernier avait été pris en chasse par la police quelques instants plus tôt dans la commune de Champigny-sur-Marne (94). Le choc avec le véhicule familial a été terrible et le bilan est très lourd puisque deux personnes sont décédées. La mère âgée de 36 ans et son fils de 3 ans ont été tués sur le coup dans l’accident. Le père âgé quant à lui de 39 ans et sa fille de 7 ans sont quant à eux en urgence absolue. Ils ont été rapidement pris en charge par les pompiers puis transportés en urgence avec les hôpitaux de Beaujon (92) et Necker, rapporte un communiqué des sapeurs-pompiers de Paris, confirmant une information de CNews.

L’auteur de l’accident, un jeune homme de 26 ans a quant à lui été légèrement blessé. Il a été immédiatement placé en garde à vue alors qu’il tentait une nouvelle fois de prendre la fuite après le drame. Selon nos confrères du Parisien, l’automobiliste est domicilié à Roissy-en-Brie (77).

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire.

