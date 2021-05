(Vidéo) Pascal Soetens. Enfance difficile, carrière professionnelle et projets ambitieux : Le grand frère nous dit tout !

Posted by Jérémy Renard on. Updated:

INFO ACTU-MAG – Pascal Soetens a rencontré un énorme succès depuis son émission Pascal le Grand Frère, dans laquelle l’éducateur pour enfant est venu en aide à de nombreuses familles à la dérive. A 51 ans, ce père de deux enfants bien dans ses baskets aujourd’hui, n’a pas toujours connu la belle vie. Nous l’avons rencontré et il s’est confié face à nos caméras sur son enfance, sur son parcours et sur sa médiatisation sans oublier de nous parler de ses futurs projets professionnels. Rencontre avec un sportif au cœur tendre et combatif !

Pascal Soetens, c’est une notoriété soudaine à laquelle il a dû faire face en 2006 après le lancement de l’émission Pascal Le Grand Frère sur TF1. Le programme produit par Julien Courbet est un véritable carton. Mais avant d’être connu du grand public, Pascal a connu des années difficiles, notamment lorsqu’il était jeune, avec des parents souvent absents ainsi qu’une vie dans un quartier difficile.

Pascal a passé son enfance à Creil (Oise). Une période de son enfance compliquée comme il nous l’explique « Dans le quartier, j’allais défendre un peu tout le monde. Dès qu’il y avait une bagarre, je descendais de mon quatrième étage et j’allais à la rescousse des gars. » explique Pascal.

Pascal qui nous confie s’être bagarré à plusieurs reprises au cours de sa période scolaire, notamment en primaire où il avait reçu un coup de poing au visage. Alors qu’il était dans la cours de récréation, Pascal s’était brouillé avec un autre de ses camarades suite à une bousculade avant que la situation ne dégénère : « Le mec me met une droite et il me casse le nez. » nous confie Pascal qui ne s’était jamais exprimé sur le sujet auparavant.

Un combattant hors-norme

Pascal qui explique avoir connu des périodes difficiles avec son père étant plus jeune. « A la maison c’était très compliqué avec un papa plutôt violent et pas encourageant du tout qui ne me félicite pas et qui n’est pas fière de moi. » ajoute ce dernier. Le papa de Pascal qui s’est suicidé à l’âge de 74 ans, était un ancien soldat engagé durant la Guerre d’Algérie qui a été plusieurs fois violent envers sa femme, comme nous le précise le sportif.

Face à la violence à laquelle il était quotidiennement confronté, Pascal Soetens s’est très rapidement passionné pour les arts martiaux. Il a commencé par pratiquer la boxe anglaise, fait de l’haltérophilie pendant plusieurs années avant de devenir un champion de kung fu wushu en étant ceinture noire de 4e dan, huit ans après avoir commencé cette discipline.

Devenu éducateur sportif dans les années 2000, Pascal Soetens qui a assuré la coordination de l’ensemble des structures jeunesses de la ville de Senlis en qualité de responsable du service jeunesse, avait été sélectionné en 2006 par TF1 pour animé l’émission de coaching familial, « Pascal le grand frère ». Ce dernier qui avait déjà participé à plusieurs jeux télévisés, a été sélectionné par la première chaîne grâce à ses précédents casting. Repéré par Julien Courbet, Pascal est ainsi devenu le grand frère de nombreuses familles en détresse durant plusieurs épisodes.

« Aujourd’hui si on est encore debout, c’est grâce à l’État, grâce au fond de solidarité » Pascal Soetens

C’est grâce à cette émission que Pascal Soetens s’est fait connaître aux yeux du grand public. Aujourd’hui, ce père de famille de deux enfants qui déborde d’énergie est à la tête d’une salle de sport intitulée le QG Training qu’il a récemment ouvert dans la commune de Montataire, dans l’Oise. Mais la crise du Covid-19 n’a malheureusement pas épargné son activité. « Je vais vous dire la vérité, aujourd’hui, on est passé de 220 à 53 adhérents » explique Pascal qui précise que le Covid lui a fait perdre 75% de son chiffre d’affaire. Le sportif qui avait récemment passé un énorme coup de gueule dans l’Instant de Luxe, l’émission de Jordan de Luxe pour y dénoncer les mesures de fermeture des salles de sport imposé par le gouvernement suite à la crise sanitaire.

Mais face à sa détermination, ce dernier a pu se relever durant cette période difficile : « Heureusement que l’État est là, car on a beau critiqué l’État, la France mais aujourd’hui si on est encore debout, c’est grâce à l’État, grâce au fond de solidarité. » a-t-il confié à nos caméras.

Un court métrage pour dénoncer la discrimination

Il y a quelques semaines, le court-métrage réalisé par le mannequin et acteur, Jérémy Bellet, Un dernier souffle, a été diffusé sur internet. Un court-métrage qui lutte contre les discrimination dans lequel Pascal y a joué son propre rôle aux côtés de Fiona Gélin. Dans ce court-métrage de près de 12 minutes, l’éducateur explique avoir subi de la discrimination étant plus jeune, notamment de part sa petite taille. « J’ai subi des moqueries par rapport à ma taille. Ça s’est passé en CM2 et depuis ce jour-la, je me suis dit que ça ne devait plus arriver. » confie ce dernier.

Pascal Soetens se lance sur Youtube ?

Plus récemment, c’est sur Youtube que l’on retrouve depuis quelques mois Pascal Soetens. Ce dernier se met en scène aux côtés de JM Nichanian dans une chaîne intitulée Pascal et JM qui a été créer en septembre 2020. Ces deux derniers qui se sont rencontrés dans l’émission de Guillaume Pley sur NRJ, réalisent quotidiennement des vidéos qui sont tournées dans la salle de sport de l’animateur.

Et les vidéos cartonnent puisqu’en l’espace de quelques mois, la chaîne compte déjà plus de 200.000 abonnés à son actif.

Côtés projets, Pascal nous fait savoir qu’il pourrait prochainement revenir à la télévision dans un nouveau format de Pascal le grand frère. « Il y a peut être l’émission, on travail dessus » nous explique ce dernier qui nous fait savoir qu’il aurait déjà approché la chaîne M6 avec sa boîte de production, pour présenter son nouveau concept qui reste pour le moment secret. Si Pascal n’a pas pu nous en dire plus sur cette future émission, le grand frère s’est confié sur un autre projet qui lui porte à cœur et sur lequel il travail actuellement, à savoir le théâtre.

En effet, Pascal devrait prochainement monter sur les planches, dans une pièce de théâtre intitulée « Cougar qui peut » aux côtés de Danièle Gilbert. Une pièce qui sera jouée dans un premier temps en province avant que cette dernière n’arrive dans la capitale.

