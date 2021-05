Double meurtre dans les Cévennes : La gendarmerie publie la photo de l’homme le plus recherché de France

Posted by La Rédaction on. Updated:

Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie pour retrouver le suspect en fuite qui serait responsable du double meurtre dans une entreprise des Cévennes.

Dangereux et sans doute porteur d’une arme à poing et d’une carabine à précision, l’homme de 29 ans, en cavale, est suspecté d’avoir tué son patron et son collègue, mardi dans une scierie du nord du Gard.

La traque se poursuit deux jours après le double meurtre dans une scierie du village des Plantiers (Gard), où un homme a tué son patron et son collègue avant de prendre la fuite dans la forêt cévenole. L’appel à témoins, lancé jeudi 13 mai sur les réseaux sociaux, a pour objectif de retrouver Valentin Marcone, 29 ans.

LIRE AUSSI – France. La traque se poursuit dans les Cévennes pour retrouver l’auteur du double meurtre

1,70m, vêtu d’un treillis vert : Valentin Marcone est très recherché

L’appel à témoins est accompagné de la photo d’un homme qui se prénomme Valentin Marcone, à l’apparence très jeune, cheveux châtain très courts et portant de fines lunettes. Type caucasien, de taille 1,70m et de corpulence moyenne, vêtu d’un treillis vert et d’une veste de camouflage avec capuche. Les hypothèses à propos de sa fuite sont nombreuses et les recherches se poursuivent sur une zone de 15 km2 délimitée par les forces de l’ordre autour du village où les habitants sont sommés de limiter au maximum leurs sorties.

Le général Ott a déclaré « Cet individu, je dois le souligner, connaît parfaitement cette zone qui a la particularité d’être très difficile d’accès, très escarpée. Nous sommes obligés de limiter les recherches terrestres la nuit parce que le terrain est très dangereux ».

Équipé comme un chasseur, le profil du jeune homme n’en demeure pas moins inquiétant.

#AppelATemoins @procureurNimes Valentin MARCONE,

suspecté du double homicide du village des Plantiers (30) a pris la fuite. Si vous l’avez vu ou si vous avez des

info le concernant, ☎️

gendarmerie du Gard au 04 66 38 67 22. Vous ne devez en

aucun cas intervenir vous-mêmes. pic.twitter.com/GfqVxrCJia — Gendarmerie de l'Hérault (@Gendarmerie_034) May 13, 2021

Par Bruno Deslot