Déconfinement : ce qui va changer dès le 19 mai en France

Un protocole sanitaire strict pour cette première étape du déconfinement, marquant le début prometteur d’un retour à la normale : un couvre-feu repoussé à 21 heures, les commerces, terrasses, lieux culturels vont rouvrir. Seules les boites de nuit restent les parents pauvres de ce heureux évènement.

Un retour à la maison pour 21 heures

Reprendre le temps de faire ses courses en sortant du travail, cela sera bientôt possible car le couvre-feu, avec lequel nous vivons depuis mi-octobre est repoussé : de 19 heures il passe à 21 heures.

Les commerces non essentiels rouvrent

Depuis le 19 mars dernier, les commerces non essentiels étaient fermés dans 16 départements et partout en France depuis le 3 avril. Dès mercredi 19 mai, il sera possible de faire du shopping selon un protocole sanitaire renforcé et une jauge fixée à 8 mètres carrés par client (puis 4 mètres carrés le 9 juin). « Une tolérance est accordée pour les personnes du même foyer (mais avec une limite de deux adultes ensemble) et pour celles qui ont besoin d’être accompagnées (personne âgée, adulte handicapé…) » précise le gouvernement dans son plan de déconfinement.

Depuis le début du deuxième confinement fin octobre 2020, les terrasses des restaurants, des cafés et des bars rouvriront mercredi 19 mai. Le protocole sanitaire indique que les restaurateurs et cafetiers ne pourront accueillir que 50% de leur capacité d’accueil, les tables ne pourront recevoir que 6 personnes maximum avec obligation de rester assis. Ces mesures strictes sont redoutées par la profession pour qui la météo de cette semaine n’est pas au beau fixe. Heureusement, la troisième étape du plan de déconfinement s’accompagnera d’un assouplissement des règles pour les terrasses qui pourront rouvrir entièrement à partir du 9 juin.

Les lieux culturels rouvrent enfin

Cinéma, théâtre, musée…rouvrent enfin, l’occasion de retrouver le plaisir partagé du septième art, du spectacle bien vivant, ou de l’art en présentiel. Les lieux culturels pourront accueillir du public « avec une capacité maximale d’accueil de 35% et un plafond de 800 spectateurs – elle passera à 65% le 9 juin, avec un plafond de 5 000 personnes. Comme pour les commerces, une jauge fixée à 8 m² par personne est également prévue pour la réouverture des musées ». Les lieux de culture, essentiels, accueilleront du public dès le 19 mai et nombre de satisfactions ne seront pas déçues.

Le sport c’est la santé

Les salles de sport et les piscines rouvriront mercredi 19 mai avec une jauge de 35% pour le public et un plafond de 800 spectateurs. Il passera à 5 000 personnes avec pass sanitaire le 9 juin, date à laquelle les piscines et salles de sport rouvriront pour tout le monde.

De quoi se sculpter une silhouette de rêve pour l’été.

Par Bruno Deslot