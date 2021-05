Ayez une maison éco avec des mitigeurs thermostatiques

Posted by La Rédaction on. Updated:

Triez-vous les déchets, ne faites-vous vos courses qu’avec des sacs en toile? Vous semblez vraiment vous soucier de notre planète. Cependant, non seulement les plastiques inutiles sont de plus en plus gérés, mais l’eau reste régulièrement gaspillée, particulièrement l’eau potable. Et si nous vous disions que vous pouvez vous débarrasser des tracas liés au réglage de la température de l’eau tout en réduisant le gaspillage? Nous vous conseillerons!

[Contenu Sponsorisé]

Réduisez la consommation d’eau jusqu’à 50 %

Vous pouvez profiter de votre douche chaude tous les jours ou rincer vos légumes dans l’évier tout en économisant de précieuses ressources. Les dernières technologies, telles que GROHE EcoJoy™, peuvent économiser de l’eau et de l’énergie pendant que vous vous activez comme d’habitude.

Les robinets douche ou les robinets baignoire thermostatiques sont également équipés d’une technologie pratique, à l’aide de laquelle vous pouvez atteindre la température de l’eau requise en peu de temps. Pas de douche froide et pas de brûlure lors du réglage de la température. Les robinets thermostatiques garantissent simplement que vous puissiez profiter de la température idéale de l’eau tout au long de la douche. Finalement, vous économiserez non seulement des ressources naturelles, mais aussi du temps.

Économisez confortablement

La batterie réagit toujours rapidement aux changements de température en 0,3 seconde. Mais impossible d’être brûlé. Les batteries possèdent une protection contre les brûlures sur laquelle vous devez appuyer. Sinon, vous n’atteindrez pas une température supérieure à 38 ° C. Vous n’avez donc pas à vous soucier de la sécurité de vos enfants ou de les perdre de vue pendant un moment.

Pensez-vous que 38 ° C, c’est déjà trop chaud et qu’une telle température doit apparaître sur la surface d’un robinet thermostatique ? Ne vous en faites pas. L’eau froide coule constamment à l’intérieur, donc la surface est fraîche.

Grâce à une économie jusqu’à 50% d’eau et d’énergie, vous pouvez vous offrir confortablement une maison vraiment éco. De plus, si vous êtes un ménage de quatre personnes, vous pouvez économiser jusqu’à 200 euros par an. Vous pouvez ensuite les investir dans d’autres améliorations écologiques, par exemple des systèmes de rinçage doux, que vous pouvez trouver sur notre e-shop sanitaire Sanitino.fr.