Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Vous semblez attraper souvent rhume sur rhume, alors que vos amis traversent l’hiver sans être inquiétés ? Vous devriez peut-être dans ce cas penser à renforcer votre système immunitaire.

Vous accordez plus d’attention à la santé de votre système immunitaire pendant l’hiver, lorsque les rhumes et la grippe vous entourent. Mais la vérité est que votre système immunitaire doit travailler dur tout au long de l’année, qu’il s’agisse de vous protéger contre un virus de la grippe ou contre une infection qui peut survenir à tout moment. Découvrons comment booster son système immunitaire en passant par des compléments alimentaires naturels, spécialement en cette période de pandémie qui a démarré en 2019 et qui nous a tous sensibilisé pour questionner notre système immunitaire acquis.

Le rôle de la pandémie COVID

Le nouveau coronavirus (COVID-19) ayant infecté des millions de personnes, celles-ci cherchent à renforcer leur système immunitaire. Nous avons absolument besoin que les défenses de notre corps soient aussi fortes que possible. Comment y parvenir ?

De manière similaire à l’armée, le système immunitaire humain est un réseau complexe d’unités qui agissent ensemble pour combattre les intrus, en l’occurrence les bactéries, les virus et autres “ennemis“.

Comme il s’agit d’un système composé de nombreuses parties, et non d’une seule unité, il ne peut techniquement pas être stimulé. Cependant, il peut être renforcé pour fonctionner efficacement et combattre les maladies. Gardez les soldats de votre corps en forme et prêts à intervenir en adoptant un mode de vie sain. Bien qu’il n’existe pas de médicaments COVID ou de compléments alimentaires renforçant l’immunité qui puissent guérir ou prévenir le coronavirus, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour rendre vos défenses aussi fortes que possible.

Construire un système immunitaire renforcé

Il n’existe pas de pilule magique à prendre pour renforcer votre système immunitaire du jour au lendemain. En revanche, l’adoption de ces habitudes de vie saines peut contribuer à améliorer votre immunité pour toute la vie.

Exercer une activité physique

Rester assis peut non seulement vous rendre léthargique, mais aussi affaiblir votre système immunitaire. L’exercice, en revanche, contribue à renforcer l’immunité de manière continue.

“Nous savons que l’exercice est bon pour la fonction immunitaire”, déclare Dr. Leroi R. La bonne nouvelle, dit-il, c’est que vous n’avez pas besoin de programmes d’exercices élaborés ni d’entraîneurs personnels. “Même la marche rapide, c’est-à-dire l’augmentation de la fréquence cardiaque pendant 20 minutes trois fois par semaine, est associée à une augmentation de la fonction immunitaire”, explique le Dr. Leroi R. à notre équipe.

Les chercheurs ne savent pas exactement comment l’exercice physique aide à renforcer le système immunitaire. Des études montrent que les personnes qui font de l’exercice ont des globules blancs (ceux qui aident à combattre les infections) qui fonctionnent mieux que ceux qui n’en font pas.

L’exercice est également associé à la libération d’endorphines. “Il s’agit d’hormones naturelles qui agissent sur le cerveau de manière positive”, explique Dr. Leroi R. Elles atténuent la douleur et favorisent un sentiment de relaxation et de bien-être, ce qui peut vous aider à déstresser et à mieux dormir, et donc à améliorer votre immunité.

Quoi manger pour renforcer son système immunitaire

Adoptez une alimentation saine :

Une bonne alimentation est essentielle au bon fonctionnement de votre système immunitaire. Un régime riche en calories non essentielles entraîne non seulement une prise de poids, mais peut également vous rendre plus vulnérable aux infections. De plus, le surpoids est associé à un certain nombre de problèmes de santé qui peuvent également affaiblir votre système immunitaire.

Une alimentation riche en vitamines et antioxydants, en revanche, peut renforcer la résistance aux infections. Pensez à manger des aliments colorés : les fruits et légumes vert foncé, rouges, jaunes et orange regorgent d’antioxydants. Essayez les fruits rouges, les agrumes, les kiwis, les pommes, les raisins rouges, le chou frisé, les oignons, les épinards, les patates douces et les carottes.

Parmi les autres aliments qui renforcent le système immunitaire, citons l’ail frais, qui peut avoir des propriétés antivirales et antibiotiques, et la bonne vieille soupe au poulet. Des études montrent que, si vous attrapez un rhume ou une grippe, un bol de soupe au poulet chaude peut atténuer l’inflammation et vous aider à vous rétablir plus rapidement.

Les champignons tels que le reichi, le maitake et le shiitake peuvent avoir une forte influence sur la fonction immunitaire et favoriser la production de substances chimiques qui aident l’organisme à réagir aux infections.

Visez les meilleurs compléments alimentaires

C’est probablement, l’une des solutions les plus efficaces et rapides pour les gens qui se renseignent sur les méthodes pour booster système immunitaire, système de défense et autres mécanismes essentiels pour notre corps humain. Les vitamines D combinés aux vitamines C représentent un duo important pour notre organisme. Le combo parfait a été mis en place par Biokern © : Immunity Duet est un traitement et un programme qui s’allonge sur 20 jours et qui vous permet avec des simples gouttes, de contribuer à votre système immunitaire de manière efficace. Des propriétés anti-inflammatoires sont produites en associant le produit D-Kern© et Immuno-Kern©.

Si vous vous demandez quoi prendre pour renforcer son système immunitaire, démarrez alors par ce combo qui, est libre de tout conservateur, arômes chimiques, édulcorants, additifs synthétiques ou chimiques. Un combo naturel et facile à utiliser en ajoutant quelques gouttes à votre gourde d’eau, votre boisson « healthy » avant, ou après votre exercice physique et même, tout au long de vos journées.

En cas de besoin, n’hésitez pas à approfondir vos connaissances sur le sujet de comment booster son système immunitaire et de contacter l’équipe qui peut vous accompagner en répondant à toutes vos questions. En cas de particularités, d’allergies ou de symptômes irréguliers n’hésitez pas à consulter votre professionnel de santé avant de consommer ces produits alimentaires, ou avant de vous engager dans un régime alimentaire spécifique.