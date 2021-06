Mode : voici quelques tendances pour l’été !

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Le soleil est de retour et avec lui les grosses chaleurs qui vont de pair ! Il est donc définitivement temps de mettre de côté ses sweats et ses vestes pour laisser la place aux tendances de l’été. Bon c’est bien gentil, mais tu te demandes sans doute ce que tu devras choisir pour être au top sur la plage… Ne t’inquiète pas, nous aussi, on s’est posé la question ! Et grâce à JD Sports, on a quelques idées « look » à te proposer pour en mettre plein la vue durant les semaines à venir !

On sort le short du placard !

Quand vient l’été, fini les cours, le boulot, le stress et place au farniente ! Pour ça, rien ne vaut un look léger et frais. Du coup, tu peux miser sur son bon vieux short. Enfin, quand on dit vieux… Le neuf c’est encore mieux ! Nike, par exemple, pense aux plus petits avec cet ensemble short/t-shirt Colour Block en taille enfant. La marque à la virgule fait toujours fureur chez les plus jeunes. Pas de doute là-dessus.

Pour les plus âgés, encore plus pratique avec ce superbe short pour homme, Jumpman Poolside de chez Jordan. De couleur rose, tu ne passeras pas inaperçu où que tu ailles sachant qu’il peut être porté aussi bien pour faire trempette que pour aller en ville. Pense juste à te sécher avant quand même…

Plutôt robe t-shirt ou simple top ?

Si le short est aussi seyant pour les petits que pour les grands, hommes comme femmes d’ailleurs, pour celle-ci on penchera plutôt pour Ellesse et sa robe t-shirt issue de la collaboration avec The Couture Club. Manches courtes, col montant, tissu en coton doux, cette robe qui descend jusqu’aux genoux, est proposée dans un coloris noir simple mais terriblement efficace.

Bon, si la robe ce n’est pas forcément ton truc, peut-être que qu’un top te conviendra plus. Et avec les fameuses trois bandes de chez adidas, tu craqueras forcément, c’est sûr. Ce top blanc est à la fois élégant et confortable avec ce petit côté rétro qui passe bien. Pas besoin de se casser la tête, il suffit parfois de faire simple.

Un été très foot !

Eh oui, c’est l’Euro 2020 en ce moment ! Alors pour toi, ami « footeux », qui stresses pour savoir si les hommes de Didier Deschamps vont remporter un nouveau trophée, autant le faire avec ton maillot sur le dos, pour les supporter avec classe, non ? Surtout que ce maillot domicile proposé par Nike est particulièrement réussi !

Et puis quel que soit le futur résultat de nos Bleus, tu auras toujours les deux étoiles pour rappeler que les champions du monde, c’est nous. Enfin, pour encore quelques mois du moins…

Du choix pour les baskets

Alors, niveau sneakers, pas besoin de trop se creuser la tête, tu peux toujours faire dans le classique avec, par exemple, les emblématiques baskets Nike Air Force 1 ’07 LV8 pour enfant. Que tu sois un addict des sneakers ou non, elles sont incontournables. Tout comme les de Converses All Star Lift Hi Platform femme. Les Converse All Star sont parmi les baskets les plus populaires et on comprend aisément pourquoi. Il n’y a pas plus passe-partout et décontracté ! Tu peux toujours les choisir dans leur couleur blanche, pour faire un peu original.

Qui dit été, dit aussi activités, comme le sport, par exemple. Alors, niveau sneakers, ton ado’ optera peut-être plus pour des baskets montantes pour être bien sur ses appuis au moment de montrer ses plus beaux dribbles. Les adidas Originals Forum Mid en taille junior de couleur blanche, visibles ci-dessus, pourraient donc l’intéresser ! Sinon, si tu prévois de passer ton mois de juillet sur les sentiers de randonnée (oui, oui, il y en a qui aiment ça !), que dirais-tu d’une paire de chez ASICS ? Entre les GEL-Quantum 360 5 blanches et les GEL-Quantum 360 6 Utility toutes noires, tu seras définitivement prêt pour avaler les kilomètres !

Voilà, on espère que ces quelques bonnes affaires t’auront donné des idées en vue des tendances pour cet été. Et si tu en veux encore plus, tu devrais faire un tour sur la campagne « summer » de JD Sports, à retrouver ici. Niveau vêtements, chaussures et accessoires pour homme, femme et enfant, tu y trouveras tout ce qu’il te faut, tu peux en être sûr !