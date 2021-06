Comment déménager facilement ?

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Le déménagement est toujours une étape importante dans une vie. D’autant que cela n’est pas toujours simple de transporter sa vie ailleurs. Il faut penser à tout, trouver le bon partenaire, réaliser les démarches administratives nécessaires… Pour se simplifier ce transfert, il existe quelques petits trucs.

Préparer son déménagement au mieux

On le sait tous, déménager ne s’improvise pas. Il faut naturellement des cartons et tout le matériel d’emballage (scotch, ficelle, papier bulle…) nécessaire pour que vos affaires soient bien protégées. Il vous faudra alors choisir les bons cartons selon le contenu.

Lorsque vous rechercherez le moyen de vous déplacer, vous avez le choix entre choisir de tout faire vous-même (avec des amis) ou de prendre des déménageurs. Dans les deux cas, vous aurez besoin d’avoir une idée précise du volume nécessaire de vos affaires. Pour cela, utiliser les calculateurs en ligne.

Il est aussi indispensable de choisir sa date de déménagement. Sachez qu’en été, c’est la haute période. Les déménageurs sont alors surchargés de travail et peuvent ne pas être disponibles. Les prix ont aussi tendance à grimper alors. Laissez-vous du temps pour vous installer. Accordez-vous quelques jours après le jour du déménagement pour installer votre intérieur au mieux.

Le choix du moyen de déménager est aussi capital. Vous pouvez vous débrouiller seul ou faire appel à une plateforme spécialisée comme, par exemple, Sirelo. Si vous n’utilisez pas ce type de site, vous devrez vérifier les avis des autres utilisateurs avant de vous décider et ainsi d’éviter les arnaques. Utiliser une plateforme de déménagement vous fera gagner du temps, puisque celles-ci ne travaillent qu’avec des sociétés reconnues et sérieuses.

Se faire assister par une plateforme de déménagement

Cette solution est la plus simple. Vous entrez les informations concernant votre déménagement et vous recevez les devis des sociétés adaptées à votre projet. Certaines plateformes vous proposent également de nombreux conseils pour bien déménager: une checklist pour ne rien oublier, les démarches administratives incontournables, un calculateur de volume ou encore des informations pour bien comparer les devis.

L’utilisation est simple. Vous indiquez le lieu de départ et d’arrivée, le contenu du déménagement (tous vos meubles, seulement une partie ou quelques cartons,) la date prévue et vos coordonnées. Vous recevez alors rapidement les devis et pouvez ainsi comparer les différentes offres sans perdre de temps. Avec Sirelo, c’est gratuit et vous pouvez en recevoir jusqu‘à 5.

Si vous devez partir à l’étranger, ces outils sont aussi disponibles. Vous n’avez ainsi pas à chercher les coordonnées de transporteurs effectuant des déménagements vers le pays choisi.

Si vous ne souhaitez pas investir dans des déménageurs, vous pouvez aussi vous débrouiller seul et compter sur vos proches pour vous aider à transporter vos affaires. Mais cela peut s’avérer plus compliqué et contrairement à ce que l’on pense, le coût peut être plus ou moins équivalent, à moins bien sûr de posséder des meubles intelligents comme un canapé gain de place qui se transforme en lits superposés !