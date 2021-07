La greffe de cheveux, la solution la plus efficace contre la calvitie

Posted by La Rédaction on. Updated:

L’alopécie désigne la perte de cheveux évolutive et irrévocable. Elle concerne 70% des hommes et près d’un tiers des femmes. Au-delà des conséquences esthétiques, la calvitie peut avoir des impacts désastreux sur l’équilibre psychologique de la personne atteinte. Les avancées des recherches et de la technologie ont permis le développement de différentes solutions à l’alopécie. Il existe, aujourd’hui, des alternatives temporaires comme le mascara, la teinture et des solutions plus durables, voire définitive. La greffe de cheveux ou implant capillaire représente notamment l’alternative la plus avantageuse. En considérant tous les privilèges qui en découlent, le tarif d’implantation capillaire est raisonnable.

Le principe de la greffe de cheveux

La greffe de cheveux est une technique innovante qui consiste à prélever des greffons sur les parties garnies de la tête. Ces transplants sont ensuite réimplantés sur la ou les zones chauves. On distingue, à ce jour, deux méthodes d’implants capillaires bien distinctes :

la FUE (Follicular Unit Extraction ou Extraction d’Unité Folliculaire) consiste à extraire des unités folliculaires sur la partie bien fournie du crâne puis à les réimplanter une par une sur la zone dégarnie,

la FUT (Follicular Unit Transplantation) consiste à prélever des greffons sur la partie garnie du crâne en utilisant des bandelettes horizontales. Les transplants sont, ensuite, réinsérés en même temps au niveau des parties chauves.

Pourquoi choisir la greffe de cheveux ?

Parmi les nombreuses solutions existantes contre l’alopécie, la greffe de cheveux est sans doute la plus avantageuse.

Les avantages de la FUT

Cette méthode d’implant capillaire présente l’avantage d’être particulièrement rapide à réaliser. L’extraction à l’aide des bandelettes se fait en quelques minutes. L’implantation des greffons est toute aussi rapide car plusieurs follicules capillaires sont insérés en même temps sur les parties chauves. Comme les transplants proviennent du même crâne, le rendu est discret et définitif.

Les avantages de la FUE

La FUE est une intervention moins évasive que la FUT. Le prélèvement et l’implantation sont indolores et ne laissent aucune cicatrice. De plus, avec un taux de repousse de 90%, cette méthode offre des résultats naturels et définitifs. En outre, la FUE est parfaitement adaptée à tous les stades de l’alopécie chez les hommes ou chez les femmes et pour tous les types de cheveux.

Quel est le prix d’une greffe de cheveux ?

La plupart des personnes qui souffrent d’alopécie hésitent à se lancer dans la greffe de cheveux en voyant le prix. Les solutions temporaires sont nettement moins chères. Toutefois, pour des résultats qui durent vous devez répéter l’opération à plusieurs reprises. Cela implique, alors, des dépenses plus élevées. L’implant capillaire offre des résultats définitifs en une opération au stade modéré de l’alopécie, 2 ou 3 séances à une phase avancée de la calvitie. Les interventions sont facturées une seule fois.

Le prix d’implantation capillaire varie suivant plusieurs facteurs, dont, les plus importants sont :

Les coûts de base

Le prix de l’intervention comprend notamment le coût de la main d’œuvre du spécialiste et de l’ensemble de l’équipe. S’ajoutent à cela, l’amortissement des équipements et le prix des médicaments. Des produits spéciaux sont nécessaires pour accélérer la cicatrisation et pour les soins post opératoires.

Le nombre d’unités folliculaires

Le nombre d’unités folliculaires nécessaires pour garnir la zone chauve influe aussi sur le prix de la chirurgie. Une personne atteinte d’alopécie à un stade avancé paiera, donc, plus qu’une autre souffrant d’un début de calvitie.

A titre indicatif, entre 500 et 1500 greffons sont requis pour les patients souffrant de calvitie modérée, aux stades 2 et 3 sur l’échelle de Norwood ou de Ludwige. L’intervention est facturée entre 3 000 Euros et 6 000 Euros. 1500 à 3000 greffons sont requis pour couvrir le crâne dégarni aux stades 4 et 5. Les personnes aux stades 6 et 7 ont généralement besoin de 6000 unités folliculaires, soit près de 3000 cheveux. Selon chaque individu, un greffon contient entre un et trois unités folliculaires. Le nombre exact d’unités folliculaires à implanter varie selon la zone dégarnie et l’étape de l’alopécie. La quantité exacte est définie par le spécialiste de l’implant capillaire, lors de la consultation préliminaire.

Où faire la greffe de cheveux ?

L’implant capillaire est une opération délicate qui se fait au niveau du crâne. Classé dans la catégorie des interventions esthétiques, cet acte exige des compétences spécifiques, en plus d’un savoir-faire avéré et d’une grande expérience. La pratique de la greffe de cheveux est strictement réservée aux dermatologues, chirurgiens plasticiens ou aux médecins agréés, ayant suivi une formation particulière dans le domaine. Les spécialistes doivent aussi disposer des équipements et des produits spécifiques.

Solliciter les prestations d’une équipe de spécialistes vous assure de pouvoir profiter de tous les avantages de la greffe de cheveux. Cela vous garantit, en plus, une grande sureté et des résultats conformes à vos attentes et vos besoins.