Normandie: un marché immobilier en plein essor

Avec l’explosion du télétravail en 2020 dû à la crise sanitaire et l’envie de grands espaces le marché de l’immobilier en province connaît une forte croissance La nouvelle destination qui attire la : Normandie, proche de Paris et ses biens encore très accessibles.

Histoire du marché immobilier normand

Depuis plusieurs années, la région normande est plutôt stable en termes de prix immobilier. En effet, elle n’a subi quasiment aucun changement de prix au cours des dix dernières années. Par rapport au reste de la métropole, le marché se positionne sur la fourchette basse ce qui permet à de nombreux ménages d’investir !

Comment la crise sanitaire a-t-elle affecté l’immobilier normand ?

La crise liée à la COVID-19 a nettement fait monter la cote de l’immobilier normand, notamment avec l’essor du télétravail et le besoin de certains citadins de se mettre au vert ! C’est principalement la proximité avec la capitale qui a rendu cette région encore plus attractive, mélange entre confort de vie à la campagne et vie urbaine parisienne.

Walid Mostafi entrepreneur normand du E-Commerce a diversifié son activité pour investir dans l’immobilier. Grand amoureux de Dieppe sa ville natale, il y concentre tous ses investissements et nous livre son avis sur ce marché en plein essor:

“ La Normandie, et en particulier Dieppe, sont des lieux prometteurs pour le marché immobilier. Je possède actuellement une vingtaine de logements dans la ville et je souhaite continuer à agrandir ce patrimoine. La crise sanitaire a beaucoup accéléré les choses ici ! Les prix montent et je pense qu’à l’avenir ils augmenteront encore mais resteront abordables. La ville devient de plus en plus touristique, il faut donc investir dès aujourd’hui. C’est ce que je continuerais à faire dans les années futures. De plus, l’ouverture du nouvel aquarium d’ici 2023 renforcera l’attractivité de la ville, et de la région en général. ”

Quel avenir pour l’immobilier normand ?

Le marché immobilier normand a stagné pendant une dizaine d’années avant de connaître une tendance à la hausse avec le changement de vie de nombreux parisiens. D’après Walid, cette tendance va se poursuivre, notamment grâce à l’attractivité de la ville et aux projets que développe celle-ci pour attirer de plus en plus de nouveaux habitants.

