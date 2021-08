(Vidéo) Quand un bébé met de l’ambiance dans un restaurant

La vidéo d’un bébé star d’un soir dans un restaurant américain est devenue virale depuis plusieurs jours aux États-Unis.

Une famille venue séjourner à New-York a fait une halte dans un restaurant de la baie de Greenport. Une famille qui ne s’attendait sûrement pas à ce que leur petit garçon devienne la star d’un soir.

Dans une vidéo publiée sur un compte Instagram, on peut-y voir le petit Liam s’amuser à lever les mains en l’air et montrer ses petits muscles aux clients du restaurants. Amusés, ces derniers ont commencé à faire comme l’enfant en criant et levant les bras en l’air à chaque fois que le petit garçon le faisait.

En réalité, le famille qui était bloquée dans le restaurant à cause de la pluie, avait placé l’enfant sur une table de bar. Le petit Liam qui avait une vue imprenable sur tout le restaurant et les clients de l’établissement est parvenu à mettre rapidement l’ambiance comme le souligne la publication : « Liam a commencé à lever ses bras en l’air tout en montrant ses petits muscles et les gens attablés derrière nous se sont alors pris au jeu. » explique l’un des proches du petit garçon.

L’ambiance est rapidement montée d’un cran quand l’ensemble des clients du restaurant se sont joints au jeu sous les rires amusés de l’enfant star d’un soir. Un jeu qui a même envoûté les chefs et barmans de l’établissement qui ont également participé au petit jeu.

Un petit jeu devenu très rapidement viral sur les réseaux sociaux puisque la vidéo a déjà été aimée plus de 14.000 fois en l’espace de quelques semaines sur Instagram.

Par La Rédaction