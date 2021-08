[Contenu Sponsorisé]

Quel que soit son niveau de vie, maîtriser son budget doit toujours rester une priorité. En fait, contrairement à une idée reçue, les revenus élevés ne sont pas épargnés par les problèmes de surendettement.

La perte de contrôle de sa situation financière découle dans une majorité de cas d’un train de vie qui n’est pas ou plus proportionnel aux moyens réels. Souvent, c’est un accident de la vie qui va creuser un décalage. A la suite d’un divorce, un décès, une perte d’emploi… vous êtes confronté à une baisse de revenus.

Il est alors compliqué de mesurer rapidement l’impact de cette nouvelle situation sur vos finances. Pour éviter les problèmes, mieux vaut adopter directement quelques bons réflexes essentiels pour maîtriser son budget.

1. Notez et triez vos dépenses

La première étape consiste à vraiment prendre conscience de vos différentes dépenses.

Pour commencer, prenez un carnet, ou une application gratuite, ou encore un tableau Excell ou Google Sheets, en fonction de vos préférences pour le papier ou le digital.

Dans ce « carnet de comptes », vous allez noter vos différentes dépenses des 3 derniers mois en les répartissant en 3 catégories :

« Essentielles et contraintes ». Ce sont toutes vos charges fixes, prélevées directement sur votre compte comme votre loyer, vos mensualités de crédits, vos factures d'énergie, les frais de garde des enfants.





« Essentielles non-contraintes ». Ce sont principalement vos frais de transport et les courses pour le foyer qui composent cette catégorie.





Ce sont principalement vos frais de transport et les courses pour le foyer qui composent cette catégorie. « Non-essentielles ». Ce sont toutes autres dépenses qui correspondent davantage à des désirs qu’à des besoin essentiels : abonnements à des plateformes diverses, habillement, accessoires, ameublement, décoration, sorties, voyages…

2. Suivez quotidiennement vos comptes

Le deuxième réflexe à adopter consiste à suivre en permanence ses comptes. Ce n’est certes pas l’activité la plus ludique pour tout le monde, on le sait. Pour autant, c’est un geste essentiel.

Que vous choisissiez de garder vos tickets de caisse ou de carte bleue pour les reporter dans votre carnet papier, ou les noter directement sur un fichier ou dans une application dans votre téléphone, prenez cette habitude de noter chaque dépense dans la bonne catégorie.

Ainsi vous savez à chaque moment du mois quel budget est encore disponible pour les jours ou semaines à venir.

Conseils supplémentaires pour les budgets les plus tendus.

Si les fins de mois sont difficiles, voire finissent dans le rouge, vous pouvez également prendre deux mesures supplémentaires :

Un seul compte. Limitez-vous à un seul compte en banque afin de faciliter le suivi de votre budget. Ainsi, résiliez vos cartes de crédits (bancaires ou liées à des enseignes, de grandes surfaces par exemple) et n'utilisez qu'un seul compte courant pour toutes vos dépenses essentielles ou non.





Limitez-vous à un seul compte en banque afin de faciliter le suivi de votre budget. Ainsi, résiliez vos cartes de crédits (bancaires ou liées à des enseignes, de grandes surfaces par exemple) et n’utilisez qu’un seul compte courant pour toutes vos dépenses essentielles ou non. Payer en liquide. Aujourd’hui, nous pouvons consulter nos différents comptes sur notre téléphone, via des applications sécurisées. Cela peut donner l’impression d’une gestion instantanée du budget, mais il n’en est rien. Par exemple, vos dépenses du weekend ne sont souvent visibles que le mardi et si vous avez utilisé votre carte à l’étranger, ce délai peut encore être allongé.

Non, pour suivre vos dépenses en instantané, rien ne vaudra jamais le paiement en liquide et un report des sommes dans votre « carnet », votre petite comptabilité personnelle. De cette manière, lorsque vous vous rendez dans votre supermarché, vous définissez votre budget en amont et vous y tenez.

Pour faciliter le compte, nombre d’enseignes proposent aujourd’hui des petits scanners qui vous permettent de suivre le total de vos achats (et accélère même votre passage en caisse, c’est un double bénéfice).

3. Optimisez les dépenses

Les dépenses les plus faciles à optimiser sont bien entendu les non-essentielles. Si les budgets confortables pourront se contenter d’un suivi pour ne pas faire l’achat de trop, les budgets les plus tendus iront jusqu’à la résiliation d’abonnements non utilisés et renoncer à certains désirs.

Pour les dépenses essentielles (contraintes ou non), pensez à recourir aux comparateurs en ligne. Assurances, énergie, téléphonie, internet, télévision, supermarchés et crédits, vous pouvez tout comparer en ligne. Si vous trouvez une assurance avec les garanties équivalentes ou suffisantes, mais moins chère, vous pouvez en changer. Si le taux de votre crédit est trop important et que celui-ci impacte trop votre budget, vous pouvez le faire racheter.

Nous sommes nombreux à penser que nous ne sommes pas à 2 € près… En fait, nous sommes tous à 2 € près, parce qu’après tout, une boule de glace pour le petit sera toujours plus essentielle que 2 € offerts à votre banquier ou votre assureur.

Pour les budgets les plus tendus, c’est l’accumulation de ces petites sommes glanées sur chaque poste qui pourra faire la différence.

En outre, il existe également des plateformes de cashback qui vous permettent de récupérer une partie du montant de vos achats en privilégiant certaines enseignes, ou d’autres permettant de « sous-louer » en toute légalité les profils non-utilisés de vos plateformes de streaming.

Entre les dépenses optimisées, le suivi systématique du budget, et la récupération de ces petites sommes, vous assouplissez déjà votre budget et assainissez vos finances.

4. Baissez vos mensualités de crédits

Ces premières étapes sont essentielles pour structurer son budget et assainir ses comptes. Néanmoins, lorsqu’on a plusieurs crédits en cours de remboursement, cela peut ne pas suffire.

L’accumulation des crédits impact en effet votre taux d’endettement. Ce dernier, s’il est trop élevé, vous empêche de souscrire un crédit important en cas de réel besoin, d’urgence ou d’opportunité. Pire encore, si l’on n’y prête pas garde, la spirale des crédits peut vous mener vers le surendettement avec toutes ses conséquences désagréables allant du stress à l’exclusion partielle ou totale du système bancaire (fichage à la Banque de France, interdit de crédit, voire interdit bancaire, saisie sur salaire…).

Pour éviter cela, il possible de regrouper ses crédits en un seul prêt de substitution. C’est le regroupement de crédits, aussi appelé rachat de crédits.

Ce prêt a pour particularité de pouvoir être largement étendu dans la durée ce qui permet de baisser jusqu’à -60% votre nouvelle mensualité unique.

A noter. On gardera néanmoins en tête que ce n’est pas une solution miraculeuse, car cet allongement augmente le coût total du crédit, même si celui-ci impacte moins votre budget mensuel. Il est donc judicieux de demander conseil à des spécialistes.

Vos comptes sont plus faciles à gérer avec un seul prélèvement, et vous retrouvez un reste à vivre plus important. Vous redonnez alors de l’air à votre budget.

Pour financer un nouveau projet (travaux, voiture, mais aussi mariage, voyage, ou refaire une épargne de sécurité), vous pouvez demander une trésorerie complémentaire dont le montant est inclus dans le prêt de substitution et le remboursement dans votre mensualité unique.

5. Créez une épargne de sécurité et de projet

Le dernier réflexe à adopter consiste à se créer différentes épargnes en fonction de ses possibilités. Cela se fait en trois temps.

D’abord, l’épargne de sécurité est essentielle, aussi essentielle que les dépenses alimentaires ou le paiement de votre loyer.

En revanche, la constituer ne nécessite pas de sortir de grosses sommes chaque mois de votre compte. Il vaut mieux mettre une petite somme qui pourra augmenter progressivement à mesure que votre situation s’améliore. Ce faisant, vous n’aurez plus besoin de crédits renouvelables pour les dépenses moins essentielles.

Ensuite, une fois vos crédits soldés ou regroupés, vous pourrez mettre davantage d’argent de côté pour une épargne projet.

Pour ce faire, vous pouvez diviser votre budget mensuel en trois plafonds :

50% de vos revenus disponibles pour les dépenses essentielles.

30% pour les dépenses moins essentielles.

20% pour l’épargne.

Enfin, une fois votre budget restructuré, vos épargnes de sécurité et projet constituées, vous allez même pouvoir commencer à investir. Mais ça, ce sera le sujet d’une autre actu.