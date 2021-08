L’emblématique batteur et membre du groupe Rolling Stones, s’est éteint ce mardi à Londres à l’âge de 80 ans.

C’est une terrible nouvelle pour les fans du groupe Rolling Stones. Charlie Watts, le batteur du groupe depuis près de 6 décennies, est décédé ce mardi à Londres, a annoncé dans un communiqué son agent, Bernard Doherty, déplorant la disparition de « l’un des plus grands batteurs de sa génération ». « C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Charlie Watts », est-il écrit. Le musicien est « mort paisiblement dans un hôpital de Londres (…), entouré de sa famille ».

Selon le site TMZ, Charlie Watts était hospitalisé à l’hôpital Royal Marsden de Londres où il est décédé. De son côté, un représentant du groupe qui s’est confié au site américain, ce dernier a déclaré : « C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé Charlie Watts … Charlie était un mari, un père et un grand-père chéri et aussi en tant que membre des Rolling Stones l’un des plus grands batteurs. de sa génération. »

Le groupe des Rolling Stones avait annoncé plus tôt ce mois-ci que Charlie n’était pas en mesure de jouer la prochaine tournée du groupe pour des raisons médicales.

Charlie Watts avait débuté sa carrière de batteur dans un groupe amateur intitulé les Blues Incorporated en 1961. Un groupe qui avait connu d’importants changements de musiciens dont l’arrivée et le départ du chanteur Mick Jagger au chant ou encore Ginger Baker à la batterie et Jack Bruce à la contrebasse.

C’est finalement en 1963 que Charlie Watts laissera définitivement sa place de batteur à son collègue Ginger Baker avant de devenir le batteur officiel des Rolling Stones.

Par Jérémy Renard