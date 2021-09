[Contenu Sponsorisé]

C’est bientôt l’anniversaire de votre enfant et vous ne savez pas quoi lui offrir ? La célèbre saga Harry Potter de l’écrivaine J.K. Rowling est un univers fascinant qui peut vous inspirer de nombreux cadeaux. Une chose est sûre, la plupart des enfants l’adorent. Ayant connu un grand succès auprès du public, les aventures de ce jeune sorcier ont été représentées par des jeux vidéo et des Lego. Entre leurs scènes sur la grande salle du château de Poudlard, le cours de potions, l’attaque du Terrier des Weasley ou le Magicobus, vous avez largement de quoi faire plaisir à votre bout de chou le jour de son anniversaire.

Lego Harry Potter : le cadeau pour l’aventure sur la première leçon de vol

Cette incroyable série littéraire fantastique raconte l’histoire de « Harry Potter », un jeune orphelin en Angleterre qui va devenir un apprenti sorcier dans la grande école de magie « Poudlard ». Pour reproduire toutes les mises en scène de cette saga, vous trouverez vos Lego Harry Potter à cette adresse afin d’effectuer un beau cadeau à votre enfant.

On se souvient encore de l’une des premières scènes émouvantes du film. Il s’agit de la première leçon de vol. Cette scène s’est déroulée dans le premier épisode de la saga. Il s’agit du premier cours de vol d’Harry Potter dispensé par le professeur, Madame Bibine. Les leçons se sont déroulées sur les pelouses du parc du Château de Poudlard. Pour cette séance, le jeune sorcier n’était pas le seul convoqué, il y avait aussi ses camarades du groupe Gryffondor et Serpentard qui furent aussi de la partie. Lorsque Madame Bibine leur apprend à utiliser un balai magique en prononçant la formule « debout », Monsieur Neville Londubat un des élèves, perd le contrôle de son balai et se blesse.

Pendant que le professeur l’accompagne d’urgence à l’infirmerie pour des soins, une dispute éclata entre le jeune Harry et Drago Malefoy parce qu’il s’était emparé du « rapeltout » de Neville en son absence. Il défia Harry Potter de le récupérer dans les airs, ce qu’il parvint tant bien que mal à faire. C’est ainsi que le professeur McGonagall le remarqua et lui offre une place de choix dans l’équipe de Quidditch de Gryffondor.

Pour cette raison, le jeu Lego Harry Potter sur la première leçon de vol sera un beau cadeau pour votre enfant. Il comprend une salle de trophée de Quidditch et présente une salle de rangement avec des équipements que les enfants peuvent utiliser pour pratiquer le vol des sorciers. Cela signifie que la fonction de « lévitation de balai » dans le jeu permettra à votre enfant de jouer avec ses Lego sur le célèbre terrain de vol de Quidditch afin de profiter d’aventures aériennes infinies.

Lego Harry Potter : l’idée des tours de magie grâce aux cours de potions

Cette version du jeu Lego Harry Potter est tout aussi surprenante que la précédente, car c’est une vraie expérience à 360 ° dans l’univers magique de Poudlard. Elle met en scène une fois de plus un épisode important de la série. Il était question dans cet épisode d’enseigner aux élèves la préparation des potions, élixirs et autres breuvages magiques. Des cours qui se sont déroulés à l’abri des regards indiscrets dans les cachots de Poudlard. Chacun des élèves devait mémoriser les propriétés des différents ingrédients des potions, c’est-à-dire maîtriser la composition de ces mixtures. Il fallait également qu’ils fassent des essais pour s’assurer des bons dosages. Durant les exercices, il y a eu un incident, mais rien de grave.

Il suffit d’offrir à votre enfant le Lego Harry Potter sur les cours de potions, pour qu’il soit transporté dans cet univers magistral du professeur Rogue. Ces jeux contiennent tout le matériel nécessaire pour préparer les potions et une pièce secrète à explorer. On comprend alors que le plus intéressant ici, c’est le set de potions magiques, riche en accessoires (tasse, cuillère, couteau, potion violette…) et en fonctionnalités. Ce set mesure près de 12 cm de hauteur, 8 cm de largeur et 4 cm de profondeur.

Certains accessoires tels que les étagères, meubles et tableaux noirs, peuvent toutefois être retirés du set par le joueur pour agrandir l’espace de jeu. Soyez sûr que ces ateliers magiques ne feront que stimuler la créativité et l’imagination de votre enfant. Sans même aller à l’école, il pourrait apprendre quelques notions basiques de la chimie.

Lego Harry Potter : un cadeau pour découvrir une scène culte

C’est l’une des scènes les plus dramatiques de toute la saga. On se demandait si les Mangemorts parviendront à brûler le Terrier des Weasley. En résumé, le jeu Lego Harry Potter sur l’attaque du terrier des Weasley vous invite à découvrir la magnifique maison des Weasley. C’est une habitation richement détaillée qui s’ouvre aux enfants pour s’amuser. Cette maison mesure plus de 22 cm de large, 34 cm de haut et 18 cm de profondeur.

Retenez que, lorsque les enfants recréent la scène où les terrifiants Mangemorts Fenrir Greyback et Bellatrix Lestrange attaquent, des éléments de feu peuvent être employés pour reproduire l’incendie qui dévaste leur maison. Le jeu leur permet en réalité de redonner vie à une maison pleine de fantaisie et d’action. Dans ce cadre, il inclut 8 figurines : Molly, Ginny, Ron et Arthur Weasley, Harry Potter, Fenrir Greyback et Bellatrix Lestrange. Des instructions simples et claires sont données aux enfants afin qu’ils puissent profiter d’une expérience de construction enrichissante et qui laisse place à l’imagination. Quelle agréable surprise !

Lego Harry Potter : le cadeau pour partir avec le Magicobus

Le Magicobus est un bus magique qu’on a eu le temps d’observer dans un des épisodes de la saga. Il est conduit par Ernie Danlmur dans la saga et offre un voyage sensationnel à tous ses passagers. C’est ce bus qui a transporté Harry Potter jusqu’au Chaudron Baveur. Votre enfant pourra ainsi bien s’amuser avec ce cadeau.

Il faut se poster sur un trottoir et faire un signe avec sa baguette magique pour qu’il apparaisse. On se croirait presque dans Alice au pays des merveilles ! Créé à partir d’éléments d’anciens bus à étages londoniens, ce moyen de transport a quasiment 3 étages de 22 m de haut. Le Lego Harry Potter sur le Magicobus permet aux enfants de revivre la scène entre Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban. Une vraie partie de découverte pour votre bout de chou !

Les Lego Harry Potter reflètent bien toute la saga. L’offrir à votre enfant lui permettra de se plonger dans ce formidable monde et ainsi (re) découvrir les nombreux personnages qui ont accompagné Harry Potter.