Un hélicoptère de la Sécurité civile s’est écrasé ce dimanche 12 septembre dans le massif du Vercors vers Villard-de-Lans (Isère), avec cinq personnes à bord. Le bilan est d’un mort et quatre blessés.

Vers 16h30, un hélicoptère de la Sécurité civile s’est écrasé dans le massif du Vercors, au sud-ouest de Grenoble. Les habitants de la ville se sont inquiétés lorsqu’ils ont vu une épaisse fumée noire s’échapper du massif du Vercors.

L’hélicoptère intervenait pour secourir un vététiste en difficulté. Pour des raisons encore inexpliquées, l’avion a commencé à perdre de l’altitude avant de s’écraser au sol. Le mécanicien, qui accompagnait les secouristes et le médecin, est décédé à la suite de ses blessures.

Le pilote de l’hélicoptère, traumatisé psychologiquement, souffrirait de plaies relativement superficielles. Le médecin du Samu qui se trouvait également à bord est considéré comme en urgence absolue et les deux secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de l’Isère, en urgence relative. Les quatre personnes à bord ont été évacuées vers le CHU de Grenoble.

Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a indiqué avoir ouvert une enquête et saisi la section de recherches des transports aériens basée à Roissy ainsi que le groupement de gendarmerie de l’Isère en co-saisine. Deux enquêteurs de la section de recherches sont arrivés sur les lieux dans la soirée et seront rejoints par trois autres lundi, a-t-il précisé.

Des vagues de soutien

« Alors qu’il se rendait en intervention, l’équipage du Dragon 38 a été victime d’un accident. Le directeur général et les personnels de la Sécurité civile partagent la peine des proches et des collègues du mécanicien opérateur de bord décédé et apportent leur soutien aux blessés », a tweeté la Sécurité civile.

« Ce soir, la grande famille de la sécurité civile a perdu l’un de ses héros. Engagé en intervention en Isère, un mécanicien est décédé après le crash de son hélicoptère. La Nation partage la peine de ses proches. Quatre de ses camarades sont blessés. Nos pensées les accompagnent », a réagi de son côté Emmanuel Macron dans un tweet.

« J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux collègues du mécanicien de la sécurité civile décédé dans l’accident d’un hélicoptère se rendant en intervention avec son bord 5 personnes. Tout mon soutien à la grande famille de la sécurité civile et du secours en montagne », a déclaré le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Le directeur général s’est rendu ce lundi matin dans l’Isère aux côtés des ministres Gérald Darmanin et Olivier Véran. Ils ont rencontré la famille et les collègues du mécanicien opérateur de bord décédé hier lors de l’accident du Dragon 38 et ont rendu hommage à son engagement. « Au nom du Président de la République, je veux rendre hommage à l’ensemble de la communauté du secours en montagne. La Nation tout entière est reconnaissante envers ces femmes et ces hommes qui s’engagent pour sauver des vies », a poursuivi le Ministre de l’Intérieur. Ce dernier a annoncé que le mécanicien sera décoré de la Légion d’honneur « pour le saluer », rapporte Le Parisien.

Au lendemain du crash, le maire de la commune salue sur France Bleu Isère lundi 13 septembre « des héros du quotidien ». « Tous les habitants, tous les pratiquants de sports de montagne sont très tristes », raconte Arnaud Matthieu. « Pour moi, ce sont des héros du quotidien, il y a beaucoup de tristesse ».

Par Emma Forton