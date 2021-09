La 8ème édition du festival Dream Nation aura lieu les 17 et 18 septembre 2021 au Parc des Exposition de Paris Le Bourget.

Après une année particulièrement compliquée face à la crise sanitaire, les festivals sont nombreux à pouvoir rouvrir leurs portes. C’est le cas du Dream Nation, le festival dédié aux musiques électroniques qui fait son comeback ce 17 et 18 septembre 2021.

Ce grand évènement aura lieux au Parc des Expositions Paris Le Bourget où il se déroulera 100% en extérieur. Plus de 65 artistes sont attendus durant ces deux jours de fête où les BPM vont faire tourner les têtes des festivaliers sur 4 grandes chapelles électroniques à savoir : Techno, Trance, Bass Music ou encore Hard Music.

Programmation du Vendredi 17 Septembre 2021

Les festivités seront inaugurées par une session Techno to Hardcore rassemblant poids lourds, précurseurs et talents émergents incontournables de ces esthétiques. Ils s’affronteront jusqu’au bout de la nuit pour un show mémorable !

Le ring Techno accueillera de grands adeptes d’une Techno sombre et extatique avec un B2b en première mondiale : la reine Paula Temple et le phénomène masqué SNTS. Également sur cette scène, des figures nationales et internationales emblématiques : le souverain du Neoacid Jacidorex, les ovnis SHDW & Obscure Shape, le mystérieux Cleric, la légende de la scène rave Manu Le Malin ou encore la machine de guerre Airod.

Sur la scène Hard Music, les poids lourds du Hardcore Mad Dog et Anime s’affronteront lors d’un puissant duel, suivis des pointures mondiales du Hardstyle Warface, Act Of Rage et Rooler. La mouvance française sera représentée par l’As du Frenchcore Le Bask et les piliers du genre Radium et Maissouille en B2b. Enfin, les héros masqués D-Fence et F.Noize proposeront leurs shows atomiques et sans concession !

Pour parfaire cette exaltation du dancefloor, le collectif Newtrack concocte pour la troisième scène un line up foudroyant. Au programme : le virtuose hollandais Stranger, la reine de l’électro Queer Cassie Raptor, Von Bikräv du crew des Casual Gabberz ou encore Pawlowski qui nous propulsera dans l’univers rave des 90s.

Programmation du Samedi 18 Septembre 2021



Le Festival récidivera dans des couleurs Trance, Bass Music et Techno survoltée, pour un deuxième round qui rentrera dans les annales.

La scène Trance hypnotisera ses publics avec la légende de la psytrance Ajja et les maîtres de la Natural Trance Hilight Tribe. D’autres headliners répondront présents : l’incontournable Captain Hook, le prodige de la progressive Trance Morten Granau, le roi de la Full-On Avalon, et le Beethoven de la Trance, Phaxe ! Ces titans seront secondés par la tornade Unlogix, le talentueux extra-terrestre Graviity, et bien d’autres.

L’arène Bass Music réunira LE duo français de la Bass Music Dirtyphonics avec les iconiques producteurs Dubstep Eptic, et Doctor P. Des B2B uniques en France s’exauceront : le duel épique de Phace et Misanthrop ou la battle entre Sub Zero x Critical Impact x Original sin. Aussi, Ed Rush et Audio combineront leurs talents dans le cadre du projet offensif Killbox : tornades de basses et mixes dévastateurs en perspective !

Le collectif RAW prendra le contrôle de la troisième scène, pour faire rugir une techno acérée, convoquant la légende vivante CJ Bolland, le mystérieux duo écossais Clouds et l’italien D.Carbone. Les pépites françaises ROÜGE, Illnurse, Trudge, le duo Balagan et le suisse Chlär feront également résonner leur Acid Techno et Indus pour clôturer ce week-end faste en toute beauté !

Cette programmation musicale exceptionnelle sera portée par une grande exposition immersive et onirique retraçant les codes et valeurs des grandes familles de l’électronique.



Des scénographies impressionnantes, des installations vidéo et mappings 3D, des écrans led, des lasers et des lights shows vous embarqueront en voyage dans une autre dimension. Cet univers parallèle sera aussi peuplé de circassiens, jongleurs, performeurs et autres créatures fantastiques de tous genres en déambulation sur les dancefloors, aux abords des stands d’animation et des corners de chill out.

Rendez-vous les 17 et 18 septembre 2021 pour ce grand festival Techno à Paris Le Bourget.

Par Jérémy Renard