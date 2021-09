Au premier trimestre 2022, les policiers vont troquer leur tenue actuelle contre de nouveaux uniformes plus moderne et mieux adaptés pour leurs actions menés sur le terrain au quotidien.

Après avoir récemment changé de véhicule, la police nationale s’apprête à renouveler sa garde-robe. C’est ce qu’a annoncé ce mardi, Emmanuel Macron lors de son discours du Beauvau de la sécurité qu’il présentait à Roubaix (Nord).

Ces nouveaux uniformes, plus modernes et mieux adaptés pour les policiers, se déclinent en deux versions : l’une manches courts et l’autre manches longues. La couleur a également été revue puisque celle-ci est désormais bleu marine, remplaçant ainsi la couleur bleu glacier qui était jugée plus salissante. Les policiers ne porteront désormais plus de casquette, cette dernière qui sera remplacée par un calot bien plus pratique pour les fonctionnaires lors des courses-poursuite à pieds.

La casquette qui était particulièrement rejetée par les policiers comme le souligne La Voix du Nord.

Ce nouvel uniforme qui est actuellement fabriqué en France, fait partie « de la considération que nous vous devons » a dit le chef de l’État en conclusion du « Beauvau de la sécurité ».

Plus récemment, les policiers avaient été livrés de plus de 600 SUV Peugeot 5008 à la fin 2020 ainsi que plusieurs dizaines de Renault Grand Scénic afin d’améliorer ainsi leurs conditions de travail.

A quoi va ressembler le futur uniforme de la police nationale ? pic.twitter.com/36mGzAPwq8 — BFMTV (@BFMTV) September 14, 2021

Par Jérémy Renard