C’est un triste bilan qui résulte d’un phénomène de houle. Ce mercredi, neuf personnes sont décédées de noyade dans les départements de l’Hérault, les Bouches-du-Rhône et l’Aude.

Neuf décès liés à des noyade, c’est le triste bilan de ce mercredi sur trois départements français. Un homme âgé de 71 ans et décédé à la Ciotat tandis qu’un homme de 58 ans est mort à Cassis dans les Bouches-du-Rhône.

Cinq autres personnes âgées entre 64 et 73 ans sont décédées dans l’Hérault après s’être baignées sur les plages de la Grande-Motte, Agde, Mareillan, Serignan et Vias. Enfin, deux autres victimes, un octogénaire et personne âgée d’une soixantaine d’années sont décédées de noyade sur la commune de Leucate dans l’Aude.

Les noyades résultent d’un phénomène de houle particulièrement violent qui a pu être observé ce mercredi, avec des vagues pouvant atteindre jusqu’à 2m de haut dans certaines zones.

De son côté, le Lieutenant-Colonel, Aurélien Manenc du Sdis34, s’est exprimé auprès de nos confrères de TF1. « Les gens sont incités à aller se baigner. Ce qu’on ne voit pas ce sont les courants sous-marins qui sont importants et qui entraînent à la fois vers le fond et vers le large. L’eau est chaude, on croit qu’on va s’amuser et rapidement on est tiré vers le large et le fond et on s’épuise à essayer de revenir, c’est ce qui occasionne la noyade ou le début de noyade. » a-t-il déclaré.

#FlashInfo|| Hier face à un phénomène de coup de #Mer 🌊 5 personnes ont perdu la vie Heureusement d’autres sauvetages ont eu une fin plus heureuse Ce phénomène perdure ce jeudi sur le littoral Héraultais @SDIS34 vous demande de ne pas pratiquer la baignade aujourd’hui #InfoFlash pic.twitter.com/1dkbidhPOB — Pompiers 34 (@SDIS34) September 16, 2021

