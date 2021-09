Depuis quelques jours, des messages virulents à l’encontre d’enfants nés en 2010 circulent sur les réseaux sociaux et notamment sur la plateforme TikTok. Face à ces publications haineuses, le Ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a réagit.

C’est un phénomène qui prend de l’ampleur depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux à l’encontre des adolescents nés en 2010 qui sont victimes de harcèlement sur internet depuis le début de la rentrée.

Des appels à la mort

C’est plus particulièrement sur la plateforme TikTok que de nombreuses publications sous le hashtag #anti2010, ont émergé et suivis par des milliers d’internautes. Une situation d’autant plus inquiétante pour l’Association de Parents d’Élèves, la FCPE, qui a interpellé le gouvernement via un communiqué. « Il est inacceptable que des enfants soient victimes d’appel à la haine, d’appel à la mort sur les réseaux sociaux associés à des images ultraviolentes. Si un grand nombre d’enfants ne fréquentent pas les plateformes, pour celles et ceux qui y passent du temps, il est évident que leur santé mentale et psychologique est en réel danger. La peur envahit leur quotidien pour aller à l’école ou rentrer chez eux. Il est aussi ahurissant de constater que malgré les alertes qui peuvent être remontées, rien ne bouge. » peut-on ainsi lire.

La haine envers les enfants nés en 2010 proviendrait notamment du fait que ces derniers soient arrivés sur le célèbre jeu en ligne Fortnite dont certains d’entre eux seraient amenés à polluer les parties. D’autres internautes se sont quant à eux moqués de la jeune Youtubeuse, Pink Lily qui a récemment sorti un clip en août dernier dans lequel elle y interprète la chanson « Pop-it Mania » en rapport avec le célèbre jeu en plastique dont le but est de percer des petites bulles de silicone, que de nombreux enfants de cette génération s’arrachent.

Face à ces messages haineux qui continuent de pulluler sur les réseaux sociaux à l’encontre des jeunes adolescents de 2010, le Ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a tenu à réagir pour exprimer son soutien aux nombreux collégiens de cette génération qui sont arrivés en 6ème.

Jean-Michel Blanquer réagit

« Je vois qu’il y a un mouvement qui monte qui consiste à mal accueillir les élèves de 6ème et à embêter les élèves nés en 2010. C’est bien évidement complètement stupide, c’est contraire à nos valeurs. Rappelez-vous quand vous étiez 6eme vous même, c’était spécial d’arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. Soyez bienveillants à votre tour. Soyez des vecteurs de fraternité, soyez des ambassadeurs contre le harcèlement. Dites à tous les élèves nés en 2010, dites à tous les élèves de 6e, bienvenue au collège. » a déclaré Jean-Michel Blanquer dans une vidéo qu’il a publié sur son compte Twitter.

Le Ministre a également lancé un nouveau mouvement sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #BienvenueAux2010, rappelant ainsi que les valeurs de la fraternité devaient l’emporter face à la bêtise.

Nous disons OUI à la fraternité.

Et NON au harcèlement.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collégiens et collégiennes, élèves de 6ème.

Alors vous aussi, souhaitez la #BienvenueAux2010.

Et ne laissez rien passer:

➜3020 face au harcèlement

➜3018 face au cyber-harcèlement pic.twitter.com/ZahKNxpdMD — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) September 16, 2021

Par Jérémy Renard