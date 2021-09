Le fervent supporter de l’Olympique de Marseille se battait depuis plusieurs semaines contre la maladie.

L’emblématique supporter de l’OM, René Malleville, est décédé ce dimanche. Suite à sa disparition, de nombreuses personnalités lui ont apporté leur soutien dont le club phocéen qui a présenté « ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu’à sa famille ».

Connu pour son franc parlé et son amour pour le club de l’Olympique de Marseille, René Malleville avait également officié en tant que chroniqueur dans l’émission Touche Pas à Mon Poste de Cyril Hanouna pendant près d’un mois avant de jeter l’éponge pour rester auprès de sa famille.

René Malleville avait également été présent sur la radio locale marseillaise, Radio Star, dans l’émission Mon OM à moi aux côtés de César Léoni, Emilie Fargier et Samuel Massilia et il collaborait régulièrement avec le site Le Phocéen dans des émissions dédiées à l’OM.

En août 2021, ce dernier avait annoncé sur les réseaux sociaux être atteint d’un cancer du pancréas et du foie et expliqué qu’il débutait une chimiothérapie. Un cancer qui l’a malheureusement emporté quelques semaines plus tard.

𝗕𝗶𝗲𝗻 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗾𝘂'𝘂𝗻 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 ✨



C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de 𝗥𝗲𝗻𝗲́ 𝗠𝗮𝗹𝗹𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲.



L’Olympique de Marseille tient à présenter ses plus sincères condoléances à ses proches ainsi qu'à sa famille🕊🖤 pic.twitter.com/m3N4rPbjXi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 19, 2021

Pluie d’hommage

La disparition de René Malleville a été un choc pour de nombreux internautes mais également de nombreuses personnalités du monde du Football, à commencé par les joueurs de l’OM qui ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux : « Elle est pour toi René On lâchera rien Allez l’OM !! » écrit Valentin Rongier.

Elle est pour toi René 🕊💙🤍 On lâchera rien 👊🏼 Allez l’OM !! @OM_Officiel pic.twitter.com/P6dXdRFVUx — Valentin Rongier (@Valrongier28) September 19, 2021

Des joueurs de l’OM qui ont également rendu hommage à leur supporter au cours de la rencontre face à Rennes que l’Olympique de Marseille a battu 2 à 0.

D’autre personnalités comme Camille Combal, Cyril Hanouna lui ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux.

René Malleville 🖤

Tu vas beaucoup me manquer…

Comme à tout le peuple marseillais.

Toutes mes pensées à sa famille et proches — Camille Combal (@CamilleCombal) September 19, 2021

Je viens d apprendre la disparition de René Malleville. Je suis dévasté. Je l aimais tant. Il a marqué l histoire de ma vie et je garderais a jamais son sourire et les rigolades qu on a fait ensemble gravés dans ma tete. Mes pensées vont a sa famille. Tu vas tant nous manquer😢 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 19, 2021

Par Jérémy Renard