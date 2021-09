Le QR code d’Emmanuel Macron circule depuis ce lundi soir sur les réseaux sociaux. Les internautes peuvent ainsi avoir accès à la date de naissance et la date de vaccination du Président. L’Elysée a de son côté confirmé qu’il s’agissait bien de celui du chef de l’État.

Le pass sanitaire d’Emmanuel Macron circule largement depuis ce lundi soir sur les réseaux sociaux. L’Élysée a de son côté confirmé son authenticité auprès d’Europe 1.

C’est via les réseaux sociaux Snapchat et Twitter que le document comprenant les informations de vaccination et la date de naissance d’Emmanuel Macron a été diffusé depuis quelques heures.

L’Élysée ignore toutefois comment le QR code du chef de l’État a pu se retrouver sur internet et quel a été le mode opératoire de cette « opération frauduleuse » comme le précisent nos confrères. Les services de l’Élysée ont reconnu auprès de BFMTV qu’il y a eu une « faille déontologique » de la part d’un ou de plusieurs professionnels de santé.

La négligence ou la malveillance de plusieurs professionnels de santé Palais de l’Élysée

Sur le pass sanitaire, on peut ainsi voir la date de naissance d’Emmanuel Macron, le 21 décembre 1977. Il est également indiqué que ce dernier a reçu le vaccin Pfizer/BioNTech le 13 juillet 2021. En réalité, le chef de l’État a été vacciné le 31 mai 2021 sauf que sa preuve de vaccination n’a été enregistrée qu’un mois et demi après à la suite d’une « erreur » dans la transmission des données, comme l’a indiqué l’Élysée à Mediapart, le 26 août dernier.

De son côté, l’Élysée a fait savoir auprès de France Info que « La négligence ou la malveillance de plusieurs professionnels de santé » fait référence à la fuite du document du Président de la République qui a été publié en ligne.

