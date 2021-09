[Contenu Sponsorisé]

Deux raisons peuvent être à l’origine des taches de rouilles sur le liner d’une piscine. Cela peut être dû à un ou plusieurs objets métalliques qui se sont déposés depuis un certain temps au fond du bassin. Et l’autre raison est le remplissage de la piscine par de l’eau chargée naturellement de métaux. Dans les deux cas, bien que le liner demeure toujours étanche, il perd de son élégance et de son aspect esthétique. Raison pour laquelle il faut enlever les taches de rouilles sur le liner.

Taches de rouille sur le liner d’une piscine : traitement curatif

Si vous constatez des taches de rouilles sur le liner de votre piscine, 5 solutions s’offrent à vous pour les faire disparaître.

Gommage par une éponge magique

Pour enlever les taches de rouilles sur le liner de votre piscine, vous n’avez qu’à les gommer à l’aide d’une éponge magique. Très simple d’utilisation, cet accessoire de nettoyage en mousse ne requiert pas l’usage de la force.

Pour pouvoir assurer un gommage parfait du liner, imbibez tout simplement d’un peu d’eau l’éponge magique et frottez légèrement la surface entachée. De préférence, utilisez une gomme ayant à peu près la même taille que la zone à nettoyer. De cette manière, vous éviterez de frotter les autres parties du liner pour rien. Aussi, lors de votre achat, veuillez choisir un paquet contenant des gommes de différentes tailles à la fois.

Nettoyage par une brosse

Vous pouvez également vous servir d’une brosse pour enlever les taches de rouille sur le liner. Pour cela, vous n’avez qu’à frotter énergétiquement sur les parties pleines de taches. Si celles-ci persistent, répétez l’opération tout en veillant à ne pas appuyer trop fort au risque d’abîmer le liner. Pour obtenir un résultat efficace, choisissez une brosse d’une marque reconnue.

Utilisation d’un décapant

Très souvent, les traces laissées par l’échelle rouillée sur le liner sont difficiles à enlever par une éponge magique ou par brosse. Pour les enlever, essayez plutôt un décapant pour métal. Quelques instants après en avoir appliqué sur le liner, les tâches vont s’enlever d’elles-mêmes.

Plus le produit est de meilleure qualité, plus il sera efficace. Aussi, lorsque vous allez en acheter un, ne choisissez qu’un modèle recommandé par les professionnels du domaine de nettoyage de piscine.

Utilisation d’un détachant anti-rouille

Le recours au détachant anti-rouille repose sur le même principe que l’utilisation d’une éponge magique. Sauf que cette fois-ci, au lieu d’une éponge mouillée, ce sera un chiffon imbibé de détachant anti-rouille que vous utiliserez pour faire disparaître les taches de rouilles sur le liner.

Afin de vous faciliter la tâche, choisissez un modèle de détachant anti-rouille en kit avec chiffon. En outre, pour qu’il soit efficace, veillez à ce que le modèle choisi soit conçu pour un enlèvement de taches de rouille immergées. Les autres modèles ne conviennent pas au nettoyage d’un liner.

Enfin, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un produit chimique. Aussi, prenez bien toutes les précautions nécessaires avant et durant le nettoyage.

Nettoyage à vide

En utilisant des produits chimiques pour nettoyer les taches de rouille sur le liner, l’eau de votre piscine risque d’être polluée. Et si vous vous baignez dans le bassin, vous risquez de vous brûler la peau ou encore pire, vous pourriez souffrir d’une maladie respiratoire ou d’une douleur abdominale terrible. Afin d’éviter que tout cela n’arrive, n’enlevez les taches de rouille sur le liner de votre piscine qu’après l’avoir vidé.

Une fois la vidange du bassin effectuée, appliquez de l’anti-tartre sur chaque zone tachée de rouille. Patientez ensuite quelques heures avant de frotter vigoureusement les parties concernées jusqu’à ce que les taches disparaissent.

S’il y en a qui persistent encore à s’incruster, poursuivez le frottement en augmentant l’intensité de la pression exercée par vos mains. Lorsque toutes les taches de rouille sur le liner auront été enlevées, rincez abondamment le bassin. Enfin, avant de remplir la piscine, nettoyez et séchez le liner à l’aide d’un chiffon.

Taches de rouille sur le liner d’une piscine : traitement préventif

L’idéal est de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter l’apparition de taches de rouille sur le liner de votre piscine. Et sachez que cela est tout à fait possible.

Utilisation de séquestrant de métaux

Pour éviter la formation de tache de rouille sur le liner de votre piscine, versez du séquestrant de métaux dans le bassin à chaque fois que le remplissez. Ce produit particulier a pour rôle de neutraliser les ions métalliques qui sont potentiellement présents dans l’eau. Comme il s’agit d’un chimique, faites bien attention à son dosage. Avant de l’utiliser, lisez bien d’abord la notice qui est fournie.

Et n’oubliez pas de remplacer périodiquement l’eau de la piscine. À un moment donné, il se pourrait que la quantité d’ions métalliques soit en hausse alors que le séquestrant de métaux a été totalement dissout.

Utilisation d’une couverture de piscine

En couvrant votre bassin, vous vous assurez que l’eau ne puisse pas être polluée. Outre les poussières et les feuilles mortes, les objets métalliques sont surtout à éviter. En effet, au bout de quelques jours à quelques semaines dans l’eau, ils peuvent laisser des taches de rouille sur le liner de la piscine.

Par la même occasion, la couverture de piscine empêche le contact de l’intérieur du bassin avec l’eau de pluie. Cette dernière peut éventuellement être naturellement chargée d’ions métalliques.

Ajustement du pH de l’eau

En veillant à ce que l’eau de votre piscine reste toujours neutre, l’équilibre entre les ions qui y sont présents est préservé. Même s’il en existe, les ions métalliques sont neutralisés par les autres. Pour y parvenir, la solution la plus simple est d’installer une pompe doseuse au niveau du système de filtration de la piscine. Cet appareil mesure en permanence le pH de l’eau et apporte automatiquement la correction nécessaire dans le cas où celui-ci augmente ou diminue.

À défaut d’en avoir une chez vous, vous pouvez toujours utiliser des produits pH+ ou pH- après avoir tester l’eau. Si le pH de l’eau va au-dessus de 7.2, diminuez-le à l’aide de l’acide sulfurique ou de l’acide chlorhydrique. Inversement, pour faire monter le pH, le bicarbonate de soude est plus indiqué. Vous pouvez trouvez tous ce matériel sur le site Marchedelapiscine.com