Le mug, cette grande tasse de café devenue populaire un peu partout dans le monde, est l’un des articles promotionnels les plus en vogue depuis plusieurs années.

Quelles sont les raisons de son succès ?

Le mug personnalisé est-il vraiment intéressant pour votre entreprise ?

La réponse à cette question est sans aucun doute affirmative, et nous vous en expliquons les raisons.

Le public adore les mugs

Vous avez sans doute remarqué que les magasins de souvenirs vendent de nombreux mugs, et que certains d’entre nous aiment collectionner ces objets utiles et décoratifs.

En effet, le public raffole de ces objets. Non seulement ils apportent un sentiment de confort (déguster un bon café, tenir une tasse de chocolat chaud…), mais ce sont aussi des ustensiles à l’esthétisme imbattable, l’exemple parfait de l’objet utile et décoratif.

Le mug offre d’excellentes possibilités de personnalisation

Simples, de formes variées, et disposant d’une grande surface visible, les mugs sont un support idéal pour promouvoir votre marque :

Choix illimité pour la couleur

Nombreuses opportunités pour imprimer un slogan

Logo discret ou au contraire bien visible

Formes originales pour se démarquer

Différents matériaux

Pour un aperçu de ce qu’il est possible de faire en termes de tasses personnalisées, allez faire un tour sur National Pen et faites votre choix.

Le mug à café dure longtemps

Sans être conservé aussi longtemps que les indétrônables bagages, sacs de sport et vêtements, les mugs font partie des objets publicitaires qui sont utilisés le plus de temps par la personne l’ayant reçu.

La plupart de ces tasses personnalisées servent pendant deux ou trois ans au minimum, et il n’est pas rare de trouver un directeur des achats très fier de son mug « offert il y a plus de 10 ans, on n’en fait plus des comme ça ! »

Tout le monde l’utilise

Avec 75 % des travailleurs buvant au moins une tasse de café par jour, la machine à café est incontournable au bureau. Avec la montée de la conscience écologique, les gobelets en plastique ne sont plus en odeur de sainteté, et les tasses réutilisables sont recherchées.

De plus, parmi les 25 % qui ne boivent pas de café, nombreux sont ceux à vouloir un mug pour leur thé, leur chocolat chaud… ou un mug isotherme pour conserver leur limonade bien fraîche.

Et on ne parle même pas de toutes les utilisations « dérivées » du mug : pot à crayon pratique, récipient idéal pour une petite plante, « verre » de secours quand on a plus d’invités que de verres…. Qui n’utilise pas un mug quotidiennement ?

Le mug offre un excellent retour sur investissement

On trouve des mugs personnalisés pour tous les budgets, allant de la tasse à café pas chère au mug de voyage thermos en matériaux nobles et écologiques.

Durable, recherché, économique et visible, le mug nécessite donc un investissement initial limité par rapport à des cadeaux d’entreprise plus luxueux (notamment tout ce qui est gadgets publicitaires technologiques) tout en permettant d’atteindre un public plus large, et ce pendant plus longtemps.

Le mug vous offre une exposition exceptionnelle

Votre mug publicitaire trône sur le bureau toute la journée, est amené dans la salle de réunion, est prêté aux collègues, est ramené à la maison… Votre logo n’est pas vu que par la personne ayant reçu ce mug, mais aussi par des dizaines d’autres !

Sachant qu’il est probable qu’il soit conservé plusieurs années, ceci garantit à votre marque une visibilité imbattable.

Un dernier conseil pour augmenter l’impact de votre mug promotionnel

Pour être certain que votre mug fasse son effet, n’hésitez pas à le combiner à un autre objet promotionnel quand vous l’offrez.

Sa forme permet d’y loger un deuxième cadeau (un échantillon gratuit, une tablette de chocolat personnalisée…), ce qui ne manquera pas de susciter l’intérêt de votre client, et de vous assurer qu’il conserve bien son nouveau mug.