C’est une agression particulièrement violente qui s’est produite vendredi dernier au lycée Jacques Prévert de Combs-La-Ville (Seine-et-Marne).

Les faits se sont déroulés vendredi dernier dans un établissement scolaire de la commune de Combs-La-Ville en Seine-et-Marne.

En plein cours, un jeune homme a voulu quitter la classe sans raison apparente. Sa professeure lui a demandé de regagner sa place, chose que Yassine à refuser. L’étudiant s’est alors approché de la porte de la classe. Alors que l’enseignante a tenté de l’empêché de sortir, le jeune homme a ouvert violemment la porte, projetant au sol cette dernière, puis il a quitté la salle.

L’enseignante dépose plainte

La scène qui a été entièrement filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité une grande vague d’indignation à la suite de cette violente agression.

« Wallah écarte-toi de ma rue. Eh le Coran, poussez-vous Madame ! » lance le jeune homme à l’enseignante qui lui répond aussitôt : « Ne me touchez pas Yassine », insiste cette dernière qui lui rappelle qu’il se trouve « à l’école » avant que cette dernière ne soit violemment projetée au sol.

L’enseignante qui a été projetée au sol, va porter plainte, comme l’a fait savoir ce lundi 11 octobre, la directrice des services de l’Éducation nationale de Seine-et-Marne, Valérie Debuchy, au micro de BFMTV : « Elle va être accompagnée au commissariat pour porter plainte » a déclaré cette dernière.

La directrice qui précise qu’elle va également porter plainte « contre les élèves qui ont tourné les vidéos et qui les ont diffusé sur les réseaux sociaux. »

De son côté, le recteur de l’académie de Créteil, Daniel Auverlot, « condamne avec la plus grande fermeté cet acte isolé et assure l’enseignante, ainsi que l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement, de son soutien plein et entier. »

Suite aux faits, Yassine, a été temporairement exclu de l’établissement dans l’attente d’un conseil de discipline qui doit prochainement se tenir à son encontre.

🔴 "Wallah écarte toi de ma rue. Eh le Coran poussez-vous Madame" : Yassine menace et claque violemment la porte sur sa professeur qui tombe devant ses copains hilares. #ensauvagement pic.twitter.com/kC7Fh28c9t — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) October 8, 2021

Par La Rédaction