L’association féministe française porte plainte contre la société Endemol Production, titulaire de la marque Miss France pour sexisme.

Dans un communiqué publié ce mardi, l’association « Osez le féminisme ! » dépose un recours contre le concours Miss France et toutes les marques Miss France en régions pour sexisme. Selon l’association, la société Endemol Production, titulaire de la marque Miss France, « exploite des femmes, qui répètent et interprètent chaque année un spectacle sexiste, discriminant et lucratif générant des millions d’euros de recettes : l’ensemble en parfaite violation du droit du travail. » peut-on lire.

L’association estime que « les candidates participent en réalité à un spectacle et réalisent donc une prestation de travail ». Trois femmes ont quant à elles affirmées avoir dû renoncé à se présenter au concours car ces dernières ne satisfaisaient pas aux critères exigés par les organisateurs.

L’association a donc décidé d’attaquer aux prudhommes la société de production. « Aujourd’hui, la société ENDEMOL utilise des femmes pour fabriquer un programme audiovisuel extrêmement lucratif tout en bafouant le droit du travail qui interdit toute forme de discrimination relatives aux mœurs, à l’âge, à la situation de famille, à la grossesse, aux caractéristiques génétiques, aux opinions politiques et à l’apparence physique. » explique l’association de défense des femmes.

Elodie Gossuin réagit à cette nouvelle polémique

Elodie Gossuin réagit à la polémique sur RFM / Crédit RFM

Elodie Gossuin, Miss France 2001, a réagit à cette nouvelle polémique autour du concours Miss France, ce mercredi matin dans l’émission « Meilleur des Réveils sur RFM ». L’animatrice radio qui officie désormais depuis 2015 sur RFM explique : « Je peux tout à fait comprendre le fond en disant il y a des critères donc c’est discriminatoire. Mais finalement, il y a pleins de métiers différents dans lesquels il y a des critères imposés avec des contrats de travail avec des conditions sine qua non pour remplir tels ou tels émissions (…) » explique l’ancienne Miss qui prend part à la défense du concours : « Miss France m’a ouvert des tonnes de portes et m’a permis d’être une femme libre et engagée (…) »

Par Jérémy Renard