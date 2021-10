Le polémiste, Éric Zemmour, continue de mener ses interventions à la télévision en vue d’une éventuelle campagne à la Présidentielle même si ce dernier n’a rien officialisé pour le moment.

Invité ce dimanche lors du « Grand Jury » organisé conjointement par LCI, RTL et le Figaro, Le polémiste, Éric Zemmour, continue de mener ses interventions à la télévision en vue d’une éventuelle campagne à la Présidentielle même si ce dernier n’a rien officialisé pour le moment. Éric Zemmour a estimé qu’il fallait supprimer le permis à point, expliquant que « cela ne servait à rien. » ! Pour justifier ses arguments, le polémiste a pris exemple sur des pays comme la Suisse, la Suède ou encore la Finlande qui ne disposent pas de système de permis à points. « Ils ont moins d’accidents que nous et moins de mort sur la route » a déclaré Éric Zemmour face aux journalistes et chroniqueurs en plateau.

« Les points c’est un racket organisé par l’État » Éric Zemmour dans le « Grand Jury » sur RTL ce dimanche 24 octobre 2021

L’éditorialiste est également revenu sur le coût du système du permis à point dont le stage de récupération coûte en moyenne 300 euros. « Cela rapporte 75 millions d’euros » à l’État ajoute le polémiste qui explique : « C’est du racket ! ». Éric Zemmour ne compte pas s’arrêter sur le permis à point car il explique qu’il serait favorable à remettre « le 90 km/h sur les routes nationales ».

Ce dernier explique : « J’ai toujours trouvé que les limitations de vitesse sur les autoroutes étaient inutiles » une mesure qui « rend impossible la vie aux Français. » poursuit Éric Zemmour .

Il faut supprimer le permis à points !#LeGrandJury pic.twitter.com/XqMhLTm1in — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 24, 2021

Reste désormais à savoir si ce dernier annoncera prochainement sa candidature alors qu’il affirme que sa « décision est prise. » sans pour autant révéler ce dimanche si il fera parti des candidats à la Présidentielle de 2022.

Par Jérémy Renard