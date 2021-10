Ilustration d'un terrasse / "Terrasse de restaurant" by CampusFrance is marked with CC0 1.0

0 Partages 18 vues Partager via Facebook Partager via Twitter C’est un vol inqualifiable qui s’est produit jeudi soir, dans un établissement de la Guillotière situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Une jeune étudiante aveugle, âgée de 21 ans, se trouvait en terrasse avec des amis lorsqu’elle a été victime du vol de son sac à dos. Selon le Progrès, Darine était allée payer à l’intérieur de l’établissement au moment de partir, laissant seul son sac à dos en terrasse. Lorsque la jeune femme est revenue, celui-ci avait disparu. Un appel à témoins lancé sur les réseaux sociaux par son grand frère A l’intérieur du sac à dos de l’étudiante, se trouvaient ses cours de droit, ses papiers mais également son ordinateur en braille, un outil indispensable pour la jeune femme pour lui permettre de suivre ses cours. Suite au vol de ses affaires, la jeune femme est sous le choc tout comme sa famille. Dans une publication postée sur le réseau social Twitter, son grand frère lance une bouteille à la mer pour tenter de retrouver le sac à dos de sa petite sœur : « ma petite soeur aveugle s’est fais voler son sac à dos hier soir au ninkasi Guillotière! Contenant son ordinateur en braille avec l’ensemble de ses cours de fac à l’intérieur ainsi que ses papiers,je compte sur vous pour RT et me contacter si infos » écrit Sophiane. Voici à quoi ressemble l'ordinateur si jamais , merci à tous pour vos RT et messages 🙏🏽 pic.twitter.com/Z3UWy65XD1 — Sophiane (@sophianemuc) October 22, 2021 Un appel à témoin qui n’a malheureusement pas permis de retrouver les affaires de Darine. Suite aux faits, la famille a décidé de porter plainte. Par Jérémy Renard