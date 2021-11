Une jeune femme de 20 ans a été violée en marge d’une soirée sur le campus de l’École des hautes études commerciales de Paris.

La victime a déposé plainte pour viol ce dimanche au commissariat de Versailles, rapporte France Bleu. Selon ses propos, la jeune femme aurait été agressée dans la nuit du 28 au 29 octobre alors qu’elle se trouvait à une soirée sur le campus d’HEC, à Jouy-en-Josas, dans les Yvelines.

Son agresseur présumé, un étudiant grec âgé de 29 ans, a été mix en examen puis écroué ce mercredi. Lors de son audition, l’étudiante a indiqué aux enquêteurs qu’elle avait été droguée par le jeune homme alors que ces derniers se trouvaient à l’extérieur, non loin du lieu de la fête étudiante.

Il se montrait insistant envers les filles

Le jeune homme a été interpellé lundi et placé en garde à vue où il a été mis en examen pour viol. Il a été aussitôt placé en détention provisoire. Ce dernier se serait montré insistant auprès de plusieurs filles au cours de la soirée, selon les témoignages de la victime, confirmés par la procureure auprès de nos confrères.

Lors de son interpellation, une perquisition a été effectuée à son domicile. L’enquête a été confiée aux policiers du commissariat de Versailles.

De son côté, la direction de l’école HEC a « mis en place immédiatement les procédures disciplinaires d’éloignement du campus, d’interdiction de participation à toute activité académique et non académique », a-t-elle indiqué à l’Agence France-Presse. « Les victimes ou témoins ont été immédiatement pris en charge et accompagnés par nos services depuis vendredi », ajoute l’école, qui assure « rester en contact rapproché avec elles et leur entourage ».

Ce n’est pas la première fois que ce type de faits se produisent au sein de grandes écoles. Au début du mois d’octobre, une étude menée par une association de lutte contre le sexisme, révélait qu’une trentaine d’étudiants de l’école CentraleSupelec auraient été victimes d’agressions sexuelles.

Par Jérémy Renard