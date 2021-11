Apparus en Angleterre à la fin du dix-huitième siècle, les goodies sont des objets publicitaires offerts par une entreprise aux différents acteurs du marché. Il s’agit de blocs-notes personnalisés, de mugs personnalisés, de cache-nez personnalisés, de gourdes d’eau personnalisées, etc. Leur but est d’accroître la visibilité de l’entreprise tout en maintenant la clientèle de cette dernière. Efficace et moins coûteux, leur usage ne cesse de croître dans le monde du marketing de communication. Cela signifie qu’ils sont indispensables pour le succès d’une entreprise. Découvrez plus en détail les raisons de leur importance dans ce secteur.

Une excellente visibilité pour toute entreprise sur le long terme

Pour rester performante en chiffre d’affaires et concurrent sur le marché, une entreprise a pour obligation d’avoir une excellente visibilité. De ce fait, il lui est nécessaire de baser sa stratégie de marketing sur ce qui peut lui apporter cette visibilité. Les goodies assurent remarquablement bien cette fonction, car ils sont utilisés au quotidien par les bénéficiaires. Ces objets affichent par la même occasion, le visuel (logo, image, texte publicitaire) imprimé sur lui à toute personne ayant un contact avec ce dernier. Vu qu’ils durent dans le temps, ils exposeront aussi longtemps que possible l’image de toute entreprise l’ayant adopté. Outre la visibilité, ces accessoires pérennisent la relation clientèle, parfois l’image de marque de l’entreprise et facilitent la mémorisation des services et produits proposés.

Impacte positivement les différents acteurs du marché

Les goodies sont indéniablement très profitables aux entreprises qui l’utilisent dans leur stratégie de marketing. Cependant, ils sont également bénéfiques pour chacun des acteurs intervenant sur le marché d’une entreprise. En effet, les clients qui reçoivent ces objets publicitaires se sentent valorisés et n’ont aucune hésitation à recommander l’entreprise aux proches. S’ils sont satisfaits des services ou produits, ils étendront la publicité de votre entreprise par bouche-à-oreille. Les prospects quant à eux, garderont une image positive de l’entreprise et feront systématiquement recours à ces services et produits en cas de besoin. En utilisant le goodie reçu, ils bénéficient des avantages de ce dernier tout en affichant votre marque partout où ils feront usage de leur objet personnalisé avec vos informations. Au niveau des employés, ces accessoires consolident l’ambiance conviviale au travail et facilitent les interactions entre eux.

Exprime la générosité et l’altruisme

Généralement, les entreprises utilisent les objets publicitaires à des fins commerciales. Cependant, ces accessoires disposent également d’un autre côté avantageux en plus de tout ce qui est connu comme profitable pour une entreprise. En effet, ils expriment la générosité et la reconnaissance à l’égard des clients. En faisant don d’un goodie aux clients ou aux prospects, l’entreprise exprime un attachement et une considération. Lorsque les objets publicitaires sont destinés aux employés, cela exprime de la reconnaissance de l’entreprise à l’endroit de leur personne.

En somme, les goodies sont d’une extrême importance aux entreprises à cause des multiples avantages qu’ils offrent. Qu’il s’agisse des entreprises ou des bénéficiaires, ces objets personnalisés sont utiles pour tout le monde.