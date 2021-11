Pour un bon emploi, il faut un bon CV (Curriculum Vitae) et une lettre de motivation percutante, il est certain que le recruteur, dès ces 20 premières secondes d’analyse, saura de quoi vous êtes capable. Ces deux documents sont fondamentaux pour convaincre le recruteur de donner suite à votre candidature. Ils vous permettent également de vous différencier des autres candidats. Pour vous aider à rédiger un bon CV et une bonne lettre de motivation, suivez cet article, car nous allons vous donner tous les secrets d’un dossier de candidature gagnant.

Ces petits boulots sont majoritairement réservés aux jeunes. D’après l’INSEE, les trois quarts des saisonniers d’été ont moins de 25 ans, les étudiants sont particulièrement recherchés contrairement au jeunes de moins de 18 ans qui ont plus de mal à trouver du boulot. Pour Jeanne Fontaine, 19 ans, membre de l’association sociale Action Jeunes dans le XVIIe arrondissement de Paris :

« Ils sont prêts à bosser mais c’est dur de trouver, surtout pour les plus jeunes. Ils n’obtiennent pas de réponses, ne savent pas comment s’y prendre et croient qu’il faut être pistonné. Ils ont souvent l’impression de ne pas maîtriser les codes de l’entreprise ».

Avec deux autres jeunes femmes Anne Desanois et Amandine Quercia, 22 ans elles ont organisé un forum de job-dating réservé aux jobs d’été qui a réuni plus de 450 jeunes autour de 13 entreprises.

« Cela témoigne d’un réel besoin de médiation », juge Jeanne Fontaine.

Pour les jeunes, l’entrée dans le monde du travail est une première, tout comme les démarches qui l’accompagne (CV, lettre de motivation, entretien d’embauche). Deux jeunes filles témoigne, Marie 16 ans a été aidée par ses grands frères. Mariam, 17 ans a improvisé, elle raconte son entretien pour Monoprix :

« On m’a demandé des détails sur l’entreprise, son histoire. Et puis mes disponibilités. Je ne me suis pas spécialement préparée mais c’était un peu stressant sur le moment. Monop’ ce serait le job de rêve ».

Un responsable d’Action Jeunes, François Guiot déclare :

« Ce sont les jeunes du quartier qui nous ont demandé d’organiser un forum. Ils avaient les compétences mais manquaient de temps d’échange pour se présenter. Certains sont surpris d’avoir un entretien tout de suite, de ne pas juste déposer leur CV ».

Quelques informations sur la loi concernant le travail pour les jeunes :

En France, le cadre légal autorise le travail à partir de 14 ans s’accompagne de contraintes que les jeunes ne connaissent pas. Jusqu’à 16 ans, l’emploi ne peut avoir lieu que pendant les vacances scolaires qui durent au moins 14 jours avec un temps de repos d’au moins la moitié, c’est pourquoi il n’y a que les grandes vacances qui donnent accès à l’emploi aux jeunes. L’employeur doit obtenir l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail. Entre 16 et 18 ans, un accord parental écrit suffit.

Jérémy Lamri, directeur de Monkey Tie, une start-up qui souhaite faire coïncider la personnalité du candidat avec la philosophie de l’entreprise, explique :

« Les entreprises préfèrent les plus de 17 ans, sinon c’est plus compliqué ».

Il faut aussi respecter les délais et avoir les compétences requises. Les grandes entreprises recrutent dès janvier, les petites et moyennes structures sont plus flexibles. Les besoins de dernières minutes permettent parfois des recrutement peu avant le début de l’été.

Certains critères sont également à respecter dans plusieurs secteurs, par exemple pour être animateur en colonie de vacances, il faut être âgé d’au moins 17 ans et être titulaire du Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs en accueils collectifs de mineurs). Concernant les métiers de garde d’enfants, les services à la personne et l’agriculture, les critères à respecter sont moins exclusifs. Marega, 18 ans témoigne après son entretien avec Mahola Hôtesses :

« Pour être hôtesse d’accueil ils m’ont dit qu’il fallait bien présenter et savoir parler anglais. Comme je ne parle pas anglais, ils ont dit qu’ils m’appelleraient s’ils n’étaient pas assez ».

Les principaux moyens de trouver un emploi saisonnier restent le bouche à oreille, le porte-à-porte et le piston par le biais de la famille, des amis ou encore des voisins.

