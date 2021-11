Face à la reprise de l’épidémie de Covid-19 dans son pays, Alexander Schallenberg, vient d’annoncer publiquement sa décision de remettre en place un confinement en Autriche à partir de ce lundi. Un choix ne visant, cette fois, que les personnes ne s’étant pas vaccinées contre la maladie.

C’est hier, dans l’après-midi de ce vendredi 12 novembre, à Vienne, que la nouvelle est tombée. Alors que le pays doit faire face, actuellement, à une notable augmentation du nombre de personnes positives au Coronavirus au sein de sa population, M. Schallenberg et son gouvernement ont pris la résolution d’instaurer un nouveau confinement en Autriche qui prendra effet à partir de la semaine prochaine. Une mesure forte, d’autant plus que ces restrictions ne vont s’appliquer qu’à la part non-vaccinée des habitants.

En Autriche, les personnes non-vaccinées confinées dès lundi pic.twitter.com/7fsSkY5Z6K — BFMTV (@BFMTV) November 12, 2021

Mais si l’objectif assumé du dirigeant autrichien est d’ordonner un confinement national, il n’a pas les mains totalement libres sur le sujet. Pour l’instant, ces mesures ne seront appliquées qu’au sein de deux régions. Avant de pouvoir les appliquer sur l’ensemble du territoire, le dirigeant autrichien devra attendre d’avoir (ou non) l’accord de son Parlement, ce dimanche.

Une mesure à l’échelle locale, pour le moment

Ainsi, seuls les non-vaccinés de la Haute-Autriche et de la région de Salzbourg vont officiellement être confinés dès ce lundi. Il s’agit, en effet, des deux zones du pays connaissant les taux de contamination les plus élevés. Mais cela pourrait éventuellement changer, en fonction de la décision du Parlement autrichien et de l’issue d’une réunion qui devrait se tenir ce week-end entre les chefs de gouvernement régionaux, selon Le Point.

Avec 36% de sa population n’étant pas pleinement vaccinée contre le Covid-19, l’Autriche affiche le taux d’injection le plus bas de toute l’Europe de l’Ouest. Une donnée qui ne passe pas auprès du gouvernement, qui compte désormais durcir sa position sur le sujet. Wolfgang Müeckstein, le Ministre de la Santé, vient ainsi de rendre obligatoire la vaccination pour le personnel soignant. À ce jour, environ 11640 autrichiens sont morts des suites du Covid, sur une population totale de 9,8 millions de personnes.

Retour du confinement en Autriche, en attendant le reste de l’Europe ?

Si le pays de Mozart traverse actuellement ce qui semble être la pire situation sanitaire de toute l’Europe occidentale, certains signaux inquiètent plusieurs autres États voisins. Au point où quelques uns d’entre eux commencent – ou vont bientôt commencer – à rétablir des restrictions.

En Europe, les contaminations de Covid-19 flambent de nouveau, au point que plusieurs pays rétablissent des restrictions #AFP 1/6 pic.twitter.com/MIrQYKftpT — Agence France-Presse (@afpfr) November 12, 2021

C’est notamment le cas en Allemagne, qui connaît en ce moment une quatrième vague de Sars-Cov-2. Robert Koch, le président de l’institut de veille sanitaire allemand (RKI), vient de tirer la sonnette d’alarme en prédisant “des mois et des semaines compliquées” pour le pays. Face à la flambée du nombre de cas, M.Koch préconise un durcissement des mesures restrictives outre-Rhin.

Même son de cloche aux Pays-Bas, où le Premier Ministre Mark Rutte vient tout juste de remettre en place une série de limitations d’ordre sanitaire en réponse au nombre record d’infections au Covid. En Islande, alors que des mesures sont déjà prises depuis quasiment une semaine, le gouvernement vient encore de les affermir face aux chiffres records de contamination. La Norvège, quant à elle, va bientôt permettre le recours au pass sanitaire au sein de ses communes.

Par Chrisley Destin