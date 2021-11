[Contenu Sponsorisé]

Face aux nombreux accidents que peuvent représenter la soudure, il est vivement recommandé de porter des équipements adéquates.

Le bricolage reste une activité manuelle qui n’est pas sans risque. Les accidents domestiques sont en partis liés aux différents travaux que l’on peut être amenés à exercer dans la rénovation d’un bien. Si aujourd’hui les outils de bricolage permettent de travailler en toute sécurité, les utilisateurs doivent redoubler de vigilance dans leur utilisation.

Certaines catégories de travaux nécessitent un équipement spécifique pour ne pas être exposé à des risques pouvant mettre sa vie ou sa santé en danger. C’est le cas des travaux de soudure dont les accidents restent rarissimes en France mais qui peuvent être lourds de conséquences.

Les dangers de la soudure

Comme cette explosion survenue en 2016 dans une entreprise de Bayonne où des travaux étaient en cours. Une explosion qui avait tué deux personnes sous-traitantes pour l’entreprise et qui en avait blessé sept autres. Les premiers éléments de l’enquête avaient indiqué que deux employés de l’usine, tués dans l’accident, étaient en train de découper des bennes métalliques en morceaux de ferraille lorsque l’explosion s’est produite.

Fort heureusement, il existe aujourd’hui des solutions pour limiter les dangers que peuvent représenter la soudure. Le soudage des métaux peut en effet présenter de multiples risques pour la santé et la sécurité des salariés. Ce dernier peut entraîner de graves blessures ainsi que des maladies aiguës et chroniques ou entraîner des accidents graves comme l’électrocution chez les soudeurs et chez les personnes qui travaillent à proximité.

Tout d’abord, l’ensemble des salariés doivent être formés préalablement au métier de soudeur. Ces derniers ne peuvent accéder à une formation, seulement si ils sont titulaires d’un diplôme de niveau CAP ou Bac, comme le CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle, le CAP Serrurier métallier, le CAP métiers de la fonderie, le Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle ou encore le Bac pro technicien outilleur.

Des équipements importants au métier de soudeur

Plusieurs centres de formation peuvent également proposer aux candidats d’obtenir deux certificats de compétences professionnelles (CCP) pour les soudeurs, à savoir :

Souder à plat des ouvrages métalliques.

Souder en toutes positions des ouvrages métalliques.

En plus d’être obligatoirement titulaire d’un diplôme et d’une formation au métier de soudeur, les salariés doivent disposer de plusieurs équipements de protection pour ce métier. Pour réaliser l’ensemble de ses soudures, l’ouvrier doit constamment être équipé d’un Masque de soudure, d’une cagoule, de chaussures de protection, d’un tablier en cuir et d’une paire de gants de soudeurs.

Des EPI (équipements de protection individuels) nécessaires au soudeur pour sa santé comme le prévoit le code du travail pour ce métier. En effet, avant tout opération, le soudeur doit être en mesure de protéger : ses yeux, son visage, son cou, ses voies respiratoires et ses poumons, ses mains, ses pieds et son corps. En cas d’accident, les brûlures causées par une soudure peuvent être très graves et peuvent générer des lésions de la rétine par le fort éblouissement de la lumière visible par une soudure à l’arc électrique par exemple, de brûlures intenses de la peau par le rayonnement de l’infrarouge de l’arc électrique, des risques de coupure, de brûlures, de pincements, d’écrasements, lors de la manipulation de pièces ou encore des risques d’électrocution par passage d’un courant électrique lors d’un contact avec une masse sous tension.