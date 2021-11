Sur la machine à sous Wild Wolf, le développeur IGT vous invite pour des sessions funs et lucratives. La revue complète du jeu est ici.

Machine à sous Wild Wolf

Si vous aimez les jeux en ligne, vous apprécierez certainement le divertissement que proposent les slots. Avec ces options de divertissement, pas besoin de connaître un tas de règles pour vous lancer. Sur les casinos, tout ce que vous avez à faire, c’est de trouver le titre qui vous correspond, de placer une mise et de laisser la chance vous sourire à la fin de la rotation des rouleaux. Parmi les jeux de slot dont vous pourrez profiter sur internet, la machine à sous Wild Wolf est une vraie perle. Le jeu est lancé depuis des années par IGT mais continue de faire grandement sensation auprès des parieurs. À défaut de suivre des séries TV, l’actualité ou les buzz du net, voici une revue complète de cette option de divertissement sur laquelle vous pouvez vous lancer dès maintenant sur les casinos online français.

Quand les loups hurlent dans la nuit

Pour les parieurs qui souhaitent se divertir sur les toutes dernières nouveautés, Wild Wild Wolf est disponible sur Jack 21. Il s’agit d’un jeu de slot qui vous plonge dans une ambiance très semblable à celle de la machine à sous Wild Wolf. Pour en revenir à cette dernière, le thème que le développeur de logiciel IGT a choisi d’y développer est à la fois commun et très innovant. On sait très bien qu’en matière de conception, cet éditeur n’a pas les idées étriquées. D’ailleurs, sa collection de machines à sous en est la preuve. Le jeu commence avec un loup qui hurle comme pour signifier une aventure tout aussi divertissante que pleine de suspens. Sur Wild Wolf, les loups, créatures animales majestueuses, discrètes et intimidantes, règnent dans le froid de la nuit. Le développeur de logiciel IGT a choisi de les représenter dans un style on ne peut plus réaliste quoique assez ancien pour permettre à ses fans de vivre des sessions très immersives. Ce qui est assez intéressant ici, c’est que IGT n’a pas présenté les loups uniquement comme les prédateurs que l’on connaît. Avec la plus grande subtilité qui soit, ce leader des jeux du marché français les associe à la culture amérindienne qu’il représente par une coiffe amérindienne vue d’en bas. L’idée exprimée par cette représentation va au-delà du divertissement quand on sait que chez les Amérindiens, le loup est symbole de de courage, de dignité, de liberté, d’esprit et des valeurs familiales les plus nobles.

Caractéristiques et symboles du jeu

Les caractéristiques de cette machine à sous en ligne vous donneront envie de vous lancer au plus tôt dans l’aventure. On y voit une grille de 5 rouleaux et 50 lignes de paiement, ce qui implique assez de chances de toucher rapidement des gains. Wild Wolf est un slot vidéo qui conviendra aussi bien aux petits parieurs qu’aux joueurs qui disposent de gros budgets. En effet, avant de lancer des rotations pour jouer, vous pourrez placer des mises, lesquelles sont comprises entre 1 et 2 500 € par rotation. Vous pourrez donc facilement vous retrouver dans cette gamme de pari. L’interface de ce slot de IGT est également très intuitif. Juste en bas des rouleaux, vous trouverez des touches de contrôle qui vous aideront à gérer facilement vos sessions. Les symboles présents sur les rouleaux incluent les icônes ordinaires de cartes de poker allant du 9 à l’As. En dehors de ces derniers, on retrouve également un loup hurlant sous la pleine lune, un loup noir, une statue amérindienne représentant un aigle, un loup brun et une coiffe amérindienne pour ne citer que ceux-là. Sur le jeu Wild Wolf, la musique emballe autant que les effets visuels. Il est à noter que ce titre incorpore un taux de redistribution de 94,97%, ce qui est un tantinet bien moins que ce qu’offre la moyenne des slots.

Les différentes fonctionnalités pour gagner

Ce qu’il y a de très intéressant avec les slots innovants et futuristes accessibles sur les casinos, c’est qu’en plus du divertissement, vous avez la possibilité de vous remplir les poches sans avoir à quitter votre salon. Sur la machine à sous Wild Wolf, le développeur IGT a incorporé de nombreuses fonctionnalités qui vous permettront de facilement rentabiliser vos sessions. Avant tout, chaque fois que vous parvenez à aligner 3 symboles identiques ou plus sur une même ligne de paiement, vous obtenez des gains en fonction de la valeur de chaque symbole. Les symboles des icônes de cartes de poker 9, 10, J et Q payent 5, 25 et 100 € lorsqu’ils apparaissent respectivement 3, 4 et 5 fois sur une même ligne de paiement. Dans le même temps, si vous faites apparaître 5 fois les icônes K et As, vous pourrez empocher 150 €.

La partie devient déjà plus intéressante avec les symboles qui offrent de plus gros paiements. Les tout premiers sont les symboles représentant des statues. Ces derniers peuvent payer chacun 25 € lorsqu’ils apparaissent 3 fois sur une même ligne de paiement et 250 € cash lorsque la chance les fait apparaître 5 fois à l’écran. Avec les icônes des loups (brun et noir) en revanche, vous pourrez remporter 500 € cash en formant des combinaisons gagnantes au cours du jeu de base. De tous les symboles que vous verrez sur les rouleaux, le loup hurlant sous la pleine lune est le plus lucratif. Il offre 1 000 € en gain cash chaque fois qu’il apparaît 5 fois simultanément sur les lignes de paiement. Plus intéressant encore, ce symbole fait office de Joker, ce qui implique qu’il peut se substituer à n’importe quel autre symbole pour vous aider à former plus facilement des combinaisons gagnantes afin de toucher de gros gains.

La course effrénée vers les jackpots, c’est l’une des premières cause de l’addiction aux jeux chez les Français. Sur la machine à sous Wild Wolf, vous n’aurez pas à courir longtemps avant de profiter de belles récompenses. Avec l’icône marquée « Bonus » qui tient lieu de symbole de dispersion, vous aurez la possibilité de profiter de multiplicateurs de 2x sur tous vos gains en plus d’une partie bonus de 5 free spins. La condition sine qua non pour activer cette fonctionnalité est que ledit symbole de dispersion apparaisse sur le rouleau du milieu (rouleau 3).

Profiter pleinement de ce jeu sur les casinos

Avant de chercher à profiter pleinement de la machine à sous Wild Wolf, il est important de trouver un site fiable qui propose des paris d’argent réel. La plateforme de votre choix doit bien évidemment être légale et proposer les jeux de machine à sous de IGT. Dans la même lancée, les casinos online de France les plus indiqués pour se divertir en ligne sont ceux qui portent la marque d’accréditation de la commission des jeux de Curaçao ou de tout autre organisme légal sur le marché. En dehors de la légalité, il est important que la plateforme sur laquelle vous souhaitez vous lancer vous donne la possibilité de vous divertir en mode gratuit comme pour de l’argent réel.

Autre chose qui pourrait vous aider à tirer le meilleur de cette machine à sous en ligne de IGT, ce sont les divers bonus mis à votre disposition. Le casino sur lequel vous vous lancez doit être en mesure de vous offrir des bonus sans dépôt et sur dépôt avec lesquels vous pourrez booster vos sessions. Le service clientèle, les protocoles de sécurité en place, les options bancaires et l’accessibilité mobile sont autant d’autres critères de casino qui vous permettront de profiter sereinement de sessions de paris sur la machine à sous Wild Wolf.