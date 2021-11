Depuis plusieurs mois et particulièrement depuis la crise sanitaire qui a secoué le monde, les casinos en ligne sont de plus en plus populaires. Grâce à Internet et à un ordinateur, toute personne en âge de le faire peut s’inscrire sur un site de jeux virtuels. Si vous résidez en France, cet article vous sera très utile. Vous y découvrirez les jeux de casino les plus appréciés par les Français, ainsi qu’en bonus les différents modes pour y accéder.

La roulette

Ce jeu a été créé en France par Blaise Pascal au 18ième siècle. On le retrouve dans plusieurs univers : télévision, littérature, cinéma et bien évidemment les casinos en ligne. Ultra populaire, il existe plusieurs variantes regroupées en deux grandes catégories : européenne et américaine. Elles se différencient selon la disposition des cases sur la table de jeu. En effet, la roulette européenne comporte 36 cases et une seule pour le zéro (0), tandis que la variante américaine a 36 cases et deux pour le Zéro (0 et 00). Bien qu’elles soient différentes au niveau de la disposition, les règles de jeu et les mises restent les mêmes.

Les machines à sous

Les joueurs français comme ceux d’autres nationalités sont friands de machines à sous. Ces dernières existent depuis 1894 et leur ancêtre portait le nom de cloche à cartes et avait 3 rouleaux. De nos jours, elles ont beaucoup évolué, aussi bien en termes de fonctionnalités que de graphismes. Il existe même des jackpots normaux et progressifs que l’on peut trouver dans les meilleurs casinos en ligne français, que vous pouvez retrouver sur casinosenligne-francais.com. Elles sont tellement simples qu’elles sont à la portée de tout le monde. Il suffit d’actionner le manche et d’espérer que les symboles identiques s’alignent pour remporter la victoire.

Le Rami

Jadis, ce jeu de cartes était pratiqué par les personnes d’un âge avancé en priorité, et un peu plus par les jeunes. De nos jours, le Rami est une petite merveille de jeu pour les casinotiers.

Il existe plusieurs variantes, mais elles sont basées sur le même principe : avec un jeu de 52 cartes, deux à quatre joueurs s’affrontent et doivent créer des combinaisons. 3 ou 4 cartes ayant le même rang constituent un mélange. Le décompte des points se fait selon les cartes restantes dans les mains des différents joueurs. Ils sont pénalisés en fonction de la valeur desdites cartes, sachant que celles qui portent une figure valent 10 points et les autres cartes à l’exception de l’as (1 point) valent 8 points.

Il revient aux joueurs de décider du nombre de tours et du score cible à atteindre.

Le Blackjack

Encore connu sous le nom de 21, ce jeu de cartes a la cote en France. Le but du jeu est d’avoir une combinaison de cartes dont la valeur s’approche le plus possible du nombre 21 sans toutefois le dépasser. Les parieurs affrontent le croupier, et ce jeu a été popularisé dans le cinéma grâce à des films culte.

Le poker

Pour trouver les origines du poker, il faut remonter à 1.000 ans, au jeu à dominos pratiqué par les anciens chinois du 10ième siècle. D’autres pensées estiment que le poker est le successeur du jeu persan ʺAs Nasʺ ou du Poque, joué par les Français au 17ième siècle. Toujours est-il qu’il a su évoluer pour nous donner cette version si belle et si captivante qu’elle a été érigée en tournoi et compétition internationale. Les Français n’y sont insensibles, raison pour laquelle ils y jouent beaucoup dans les casinotiers.

Le casino War

Ce jeu est l’un des plus lucratifs et des plus passionnants des casinos en ligne. S’il est aussi populaire, c’est non seulement en raison de la simplicité de ses règles, mais aussi parce que le parieur a plus de 50% de chance de gagner que le croupier.

Le principe est simplissime. Le décompte des cartes est le même qu’au poker, mais les règles sont plus faciles à comprendre. Au début de la partie, le joueur doit faire une mise entre ante (la valeur de sa carte sera supérieure à celle du croupier) et égalité (la valeur de sa carte est égale à celle du croupier). Une fois que cela est fait, le croupier remet une carte au joueur et place une devant lui. Chaque protagoniste retourne alors sa carte et celui dont la valeur est la plus élevée remporte la partie.

Le Faro

Le Faro se joue avec 52 cartes. Au début de la partie, le croupier retourne simultanément deux cartes, qui sont respectivement le pari perdant et le pari gagnant. Si un gameur réussi à parier sur une carte distribuée à 4 reprises (un pari mort) et que le croupier ou un joueur remarque ce pari, alors il remporte la victoire.

Les modes de jeu

Les casinos offrent deux modes de jeux sur leurs plateformes : gratuit ou démo et argent réel. Ils fonctionnent selon des principes opposés. En effet, le premier mode a pour objectif de vous procurer du plaisir sans rien dépenser en termes d’argent, mais aussi de vous permettre d’apprendre les règles, stratégies et astuces des différents jeux disponibles. En général, il est accessible sans obligation de s’inscrire ou de télécharger une quelconque application, mais ce n’est pas le cas en mode argent réel.

Une fois cette étape passée et que les joueurs auront jugé avoir le niveau nécessaire pour essayer de gagner de l’argent, ils se tournent vers le mode argent réel qui peut évidemment déboucher sur de jolis pactoles, mais aussi des pertes financières plus ou moins importantes selon les mises. Il faut aussi garder en mémoire que ces deux modes ne sont pas disponibles dans tous les casinos ; d’où l’importance de faire le bon choix.

Conclusion

Comme dans d’autres pays, les casinos en ligne sont très populaires en France. S’il est vrai que de nombreux jeux sont sollicités, les Français ont eu une préférence particulière pour ceux qui ont été cités dans cet article. Ils ont plusieurs points communs comme la simplicité de leurs règles et leur grande attractivité.