Qu’allez-vous commander au Père Noël cette année ? Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, apportant avec elles tout un traîneau de jeux vidéo en tous genres. Retrouvez donc notre sélection des MMO à venir pour 2022, et faites-vous plaisir en espérant que votre jeu préféré soit sorti à la fin de l’année. Sinon, il faudra attendre 2023 !

Les MMO, c’est quoi ?

MMO est l’abréviation de « Massively Multiplayer Online ». Un jeu MMO est donc un jeu « massivement multi joueurs ».

Le titre le plus connu du genre est World of Warcraft qui appartient à la catégorie des MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). Dans ce genre qu’on appelle aussi jeux PvP (« player versus player »), les joueurs s’affrontent entre eux, en solo ou en équipe, au cours de matchs organisés dans un monde ouvert également appelé « Open World ».

Trois autres exemples plus contemporains, et disponibles sur mobile cette fois, sont Raid: Shadow Legends qui propose aux joueurs de s’affronter en arène, en équipe, après avoir sélectionné leur champion favori ; Total Domination, un MMORTS « post apocalyptique » ; et Alliance : Heroes of the Spire, un MMORPG de « collection dynamique ».

Les meilleurs MMO 2022

Project Relic

Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec un bon vieux MMORPG comme on les aime. Project Relic est un jeu créé grâce au financement participatif qui n’a, malheureusement, pas encore annoncé de date exacte de sortie.

Disponible sur PC, PS4, Xbox et PS5, le jeu se déroule dans un univers « medieval fantasy », comparable à Elysium Lost de 9SPlay, où le joueur devra se débrouiller face à des monstres et des créatures plus impressionnantes les unes que les autres. Le studio en charge, Project Cloud Games, situé en Corée du Sud, a promis une sortie courant 2022. Avec une équipe composée d’anciens membres du studio en charge de Call of Duty et League of Legends, on ne peut que s’attendre à un contenu de qualité.

Pragmata

Pragmata est annoncé comme un MMO, développé par le fameux éditeur japonais Capcom. Disponible sur PC, Xbox et PlayStation 5, ce jeu d’aventure se situe dans un univers spatial unique aux graphismes à couper le souffle.

Tout devrait commencer sur la Lune, après qu’un personnage en combinaison spatiale prend son envol pour l’espace. Le jeu se veut prometteur en termes de développement puisque c’est également Capcom qui tient les commandes de ce côté, et qui annonce d’emblée aux joueurs des moyens technologiques nouveaux et quasi révolutionnaires, ainsi qu’une intrigue prenante et un scénario unique.

Note : à l’heure où nous écrivons ces lignes, Capcom vient de repousser la sortie de son jeu d’une façon assez sympa (cf. la vidéo ci-dessous).

DokeV

DokeV a été annoncé il y a peu par le développeur Pearl Abyss, lors de la conférence G-Star. Dans un monde ultra coloré, le but du joueur sera, ici, de collectionner des créatures.

Le principe du jeu n’étant pas sans rappeler un certain Pokémon, DokeV se démarque néanmoins par son côté social et son jeu à la troisième personne, le tout dans un univers futuriste aux teintes de manga. Le jeu sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox, et intéressera les joueurs de 18 à 25 ans.

Vous avez maintenant tout ce qu’il vous faut pour passer une année 2022 bercée de gloire et de combats héroïques. Il ne vous reste plus qu’à choisir, et à vous armer pour les batailles à venir. Nous avons déjà fait notre choix. Et vous, à quoi allez-vous jouer l’année prochaine ?