De nos jours, il existe de plus en plus d’outils informatiques ou technologiques qui facilitent, sécurisent ou authentifient les différents accords juridiques et les transactions qui se font en ligne. Parmi eux, il y a la signature électronique, l’archivage numérique, la certification par blockchain, etc. Un nouvel outil vient aujourd’hui rejoindre cette liste. Il s’agit du smart contract ou contrat intelligent. Si les notions de blockchain et de cryptomonnaies vous parlent, vous avez sûrement déjà entendu parler de cet outil. Mais, vous ne savez pas de quoi il s’agit exactement. Dans cet article, faisons le point sur cet outil: qu’est-ce que c’est? Comment fonctionne-t-il? quelles sont ses applications possibles. Réponses.

Un smart contract, c’est quoi?

Un smart contract, aussi connu sous le nom de contrat intelligent, est un programme ou un protocole informatique qui vise à automatiser l’exécution des termes d’un contrat lorsque les conditions pré-requises sont remplies et sans qu’un intermédiaire ou médiateur ait besoin d’intervenir.

À la manière d’un contrat traditionnel, il définit donc les clauses d’un accord entre plusieurs entités, mais son rôle ne s’arrête pas là. Comme il est « intelligent », il fige ces règles qui prennent la forme de code informatique et veillent à ce qu’elles s’exécutent automatiquement quand les conditions sont réunies. C’est là la particularité du smart contract. Il peut déclencher l’exécution d’un contrat de manière autonome et automatique.

Jusque-là, la notion de blockchain n’a pas encore été abordée. Le smart contrat est étroitement lié à cette technologie. C’est sur elle qu’il est fondé. Les crypto-monnaies et les réseaux blockchain sont inclus dans ces opérations.

Le contrat intelligent s’appuie sur la technologie de blockchain pour sécuriser et rendre immuables les conditions et les clauses d’un contrat. En d’autres termes, il fige et exécute les termes d’un contrat dans une blockchain. Pour rappel, cette dernière est une technologie, ou plus exactement une base de données partagée, qui permet de stocker, de partager des informations et de sécuriser les transactions virtuelles. Les exemples de blockchain les plus connus sont les cryptomonnaies Bitcoin et Ethereum.

L’histoire du smart contract

Contrairement à ce que beaucoup pensent, le contrat intelligent ou smart contrat n’est pas une invention technologique récente. Il a été théorisé pour la première fois en 1994 par Nick Szabo. Ce dernier cherchait à mettre en place des pratiques très évoluées pour gérer la contractualisation et les pratiques commerciales en ligne qui ont commencé à se développer à cette époque. Toutefois, il faut attendre plus de 20 ans pour que le smart contract devienne vraiment populaire. En 2015, les smarts contrats sont au cœur de la création de la blockchain l’Ethereum. A partir de là, et à la découverte de leurs nombreux avantages, leur usage s’est démocratisé. Cette popularité est renforcée par la confiance que mettent désormais les experts des cryptomonnaies, comme ceux de la plateforme de Bitcoin Era, dans cette technologie.

Le contrat intelligent propose en quelque sorte un équivalent dématérialisé du contrat traditionnel. Toutes les règles et les conditions de validation du contrat sont enregistrées dans la blockchain utilisée. Ethereum est jusqu’ici la blockchain la plus utilisée pour les contrats intelligents. Néanmoins, ces derniers peuvent également être exécutés sur d’autres blockchains de cryptomonnaies, comme Tezos, Tron, EOS, Neo, etc. Attention, assurez-vous de choisir une plateforme de trading crypto réglementée pour enregistrer vos smarts contracts. Le fait qu’ils soient inscrits sur une blockchain permet de sécuriser les smarts contracts. En effet, cela permet d’empêcher la modification ou la suppression des données a posteriori, même par l’auteur.

Les contrats intelligents sont traduits dans divers langages de programmation. Sur la blockchain, ils sont consultables par le public. Tous les intéressés peuvent consulter le code, l’état du contrat et son fonctionnement s’ils le souhaitent. Chaque nœud du réseau stocke une copie des contrats intelligents qui courent avec toutes les données les concernant ainsi que la blockchain sur laquelle ils sont inscrits et les transactions réalisées. En général, l’exécution d’un contrat intelligent requiert le paiement d’une redevance pour faire fonctionner la blockchain. Sur Ethereum, celle-ci se nomme « gaz ».

Dans le monde complexe des cryptomonnaies, le contrat intelligent facilite et accélère les transactions entre deux personnes qui ne se connaissent peut-être pas. Il garantit qu’aucune falsification des termes n’ait lieu et que chaque partie respecte ses obligations.

Quelles sont les applications possibles des smarts contracts ?

Si l’univers des cryptomonnaies est le plus grand utilisateur des contrats intelligents, en automatisant l’exécution de certaines actions comme le transfert d’actifs, il existe un nombre incalculable d’applications possibles de ces premiers. Grâce à leurs nombreux avantages, ils peuvent être utilisés aussi bien par l’assurance, la banque, la logistique que par l’industrie agroalimentaire et l’immobilier. Un exemple de l’application du smart contrat dans le cadre du contrat de leasing pour une voiture est que si le propriétaire cesse le paiement, le contrat intelligent peut invoquer un protocole qui oblige la remise du contrôle de la clé de la voiture à la banque.

Une autre utilisation du smart contrat est l’assurance voyage. Si un vol est en retard, les clients qui ont souscrit à l’assurance voyage sont assurés de recevoir un remboursement sans avoir à faire une réclamation.

Les services de livraison sont également un autre exemple de l’application des smarts contracts. Ces derniers feront en sorte que l’argent soit envoyé à la société de livraison une fois que les paquets ont été livrés.Ce ne sont là que quelques exemples d’applications des smarts contracts. Les sociétés peuvent également automatiser certaines tâches administratives via les contrats intelligents. Donc, ces derniers peuvent représenter une évolution sociétale majeure.