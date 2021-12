Variant omicron, politique vaccinale, bilan de l’épidémie, cinquième vague… Quelles sont les dernières informations concernant le Covid-19 au dimanche 5 décembre ?

Ce lundi 6 décembre, un nouveau Conseil de défense sanitaire convoqué par Emmanuel Macron se réunira afin de mettre en place une stratégie de régulation de la circulation du virus. De nouvelles restrictions devraient être annoncées, alors que la France connaît, cette semaine, sa moyenne de contaminations la plus élevée depuis plus d’un an. En plus de cette recrudescence de cas, les problématiques liées à l’apparition du variant omicron et à la vaccination des enfants seront probablement au cœur des discussions de l’exécutif.

Où en est la situation en France ?

Sur les 7 derniers jours, une moyenne quotidienne de 38 890 cas de Covid-19 a été enregistrée selon Libération. 49 858 cas ont été recensés ce vendredi. Il y a donc une véritable hausse du nombre quotidien de contaminations, qui était estimé à moins de 6 000 cas le mois dernier.

On constate de plus une augmentation du nombre d’hospitalisations liées à la maladie. Ainsi, 11 603 personnes sont actuellement hospitalisées en France pour cause de Covid et 2058 sont en soins critiques. On comptait environ 6 600 hospitalisations et 1 000 cas graves il y a un mois de cela.

Vers une vaccination des enfants de 5-11 ans ?

Toujours selon Libération, qui se base sur la lecture d’un document du ministère de la Santé par l’AFP, l’une des questions mises sur la table du Conseil de ce lundi sera celle de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Ainsi, il semblerait que le gouvernement y soit favorable, et aurait prévu d’ouvrir la vaccination à ces enfants dès janvier 2022. Cependant, la décision devra attendre les avis d’instances telles que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et la Haute autorité sanitaire française avant d’être éventuellement validée, selon une source provenant du gouvernement.

Pour rappel, la vaccination de cette tranche d’âge a été récemment autorisée par le régulateur européen, selon l’AFP. D’un autre côté, selon la même source, la Haute autorité sanitaire (HAS) française préconise la prudence vis-à-vis d’une telle mesure.

Des chercheurs et médecins interrogés par l'AFP restent cependant prudents sur la pertinence d’un élargissement à l’ensemble des 5-11 ans pour lutter contre la 5e vague en France.



Qu’en est-il du variant omicron ?

Cette semaine a été également marquée par l’apparition sur le territoire français du variant omicron. Selon Le Parisien, qui se base sur le dernier bilan du ministère de la Santé, nous en sommes aujourd’hui, dimanche 5 décembre, à 16 cas détectés en France. Selon le ministère : « Ces cas sont suivis de près par les autorités de santé pour assurer les actions de contact-tracing et indiquer les messages de prévention dans l’objectif de préserver la santé de la population ».

Si la question sera vraisemblablement abordée lors du Conseil de défense sanitaire de lundi, elle ne semble pas, pour l’instant, inquiéter outre-mesure le gouvernement français. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, s’est d’ailleurs voulu plutôt rassurant ce matin au micro d’Europe 1, au moins d’un point de vue économique. Il a en effet déclaré que ce variant ne devrait avoir aucun impact sur la croissance du pays.

Par Chrisley Destin